В Україні запустять "Залізний полігон" для випробування нового озброєння. Деталі

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова заступника головнокомандувача ЗСУ полковника Андрія Лебеденка.

Вказано, що проєкт спільно реалізовують Міністерство стратегічних галузей промисловості та Збройні Сили України. Наразі заплановано відкриття трьох напрямів: роботизовані системи, безпілотники та РЕБ. Всі вони мають запрацювати через місяць.

"Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів", - зазначив Лебеденко.

За його словами, минула система була складнішою та вимагала більшої кількості процедур, доступ до полігонів, де можна випробовувати озброєння, був більш закритим. Нова ж система дозволятиме виробникам зброї на будь-які стадії виробництва звернутись до ЗСУ і отримати час та дату коли він зможе прибути на полігон зі своїм зразком.