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В українських лісах через російські обстріли сталась рекордна кількість пожеж з початку 2024 року

Ксенія Золотова
4 вересня, 2024 середа
03:26
Війна з Росією лісова пожежа

Через російські КАБи, уламки ракет та шахедів у філіях держпідприємства "Ліси України" сталась рекордна з початку 2024 року кількість пожеж

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Про це повідомляє генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

Одну з найбільш масштабних пожеж зафіксовано в Чорноліському лісовому господарстві на Кіровоградщині через падіння ракети, зауважив він.

"Внаслідок детонації та потужного вибуху виникла верхова пожежа, яка є більш небезпечною. Боротьба з вогнем триває вже дві доби — приборкати вогонь заважали сильний вітер та спека в 36 градусів. Зусиллями вогнеборців на четверту добу пожежу ліквідовано", - розповів Болоховець.

За його словами, на територію філії "Свеське лісове господарство" на Сумщині прилетів КАБ. На прикордонних територіях точаться бойові дії, відстежувати хід поширення пожежі за допомогою камер відеоспостереження заважає дим. Проте лісівники швидко дісталися на місце, зазначив очільник "Ліси України", додавши, що лише за дві години 6 працівників державної лісової охорони ліквідували пожежу, яка вже встигла поширитися на площу 27,8 га.

На Харківщині через обстріли горів Скрипаївський заказник, вогонь перекинувся на сусідній лісовий фонд у Задонецькому лісництві. Загоряння на площі 32 га успішно локалізували.

Загалом за тиждень ліквідовано 92 пожежі площею 225 га, заявив генеральний директор ДП "Ліси України.

"Ми допомагаємо технікою та людьми іншим лісокористувачам, у яких ситуація значно гірша. За останній тиждень у держлісгоспах Харківщини, Донеччини та Херсонщини зафіксовано понад сто пожеж на площі 483,9 га. У тилових районах, незважаючи на суху та спекотну погоду, ситуація залишається цілком стабільною. У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях у філіях ДП «Ліси України» з початку року жодної лісової пожежі!" - написав Болоховець.

  • У Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині горів ліс на площі близько 1200 га. У результаті пожежі постраждали мешканка села Студенок та рятувальник ДСНС.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
екологія
російська армія
безпілотник
лісові пожежі
ракетний удар
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