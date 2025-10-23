В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським військовим, – Коордштаб

Про це повідомляє Координаційний штаб.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться у повідомленні.

Репатріація стала можливою завдяки координації роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.