"В УНР цього не було": сержант ЗСУ Бірчак пояснив, що Україна має для збереження своєї державності
Україна має все, що потрібно для перемоги над Росією та збереження державності. Це і підтримка Заходу, й мотивоване військо, й національно свідоме суспільство
Про це в інтерв'ю Еспресо розповів історик, архівіст, сержант ЗСУ Володимир Бірчак.
"Перший момент, котрого не мала УНР, маємо ми – це підтримка Заходу. УНР цього не мала. Вони насправді були самі", - зазначив він.
Друге – це сильні й мотивовані Сили оборони, до яких входять ЗСУ, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України, Нацполіція.
"Ми маємо справді сильні Сили оборони України, справді сильні, озброєні якісно. Можливо, там не у всіх підрозділах до кінця, але зрештою робота над цим іде", - наголосив Бірчак.
"Ми маємо в переважній більшості, я не буду говорити про 100%, усвідомлення населення про те, що ми є українці, в нас є держава Україна. І от до цих "орків", вони тут не хочуть їх бачити, чути, не потрібно їхньої історії, культури", - назвав він третій елемент, який робить державу здатною протистояти ворогам.
"На жаль, в УНР цього всього не було. Там дуже добре працювала пропаганда більшовиків - влада була розділена... Зараз ми маємо набагато більше перспектив і набагато більше можливостей - відстояти свою державу і своє право на існування", - резюмував Бірчак.
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Еспресо сказав, що наступ на території РФ повертає віру в перемогу України у війні.
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