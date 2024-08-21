Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Наступ на території РФ повертає віру в перемогу України у війні, – глава МЗС Польщі Сікорський
Ексклюзив

Наступ на території РФ повертає віру в перемогу України у війні, – глава МЗС Польщі Сікорський

Юлія Юліна
21 серпня, 2024 середа
22:10
Новини Радослав Сікорський

Росія не здатна досягнути своїх початкових цілей у війні проти України, а бойові дії на території країни-агресорки дадуть Києву перевагу на майбутніх переговорах

Зміст

Про це в інтерв'ю Еспресо заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, Україна отримала безпрецедентну допомогу від Заходу. 

"Західні демократії підтримують Україну на небаченому досі рівні, я прошу про це пам’ятати. Україна отримала приблизно понад 200 млрд євро допомоги, більш-менш на половину – від ЄС та від США. Це гігантські кошти", - констатував дипломат.

Водночас він високо оцінив мужність українських воїнів, які перенесли бойові дії на територію країни-агресорки.

"Цей сміливий наступ, який ведеться вже на території Росії, на мою думку, повертає віру у те, що Україна може перемогти, що матиме сильні карти на переговорах", - сказав Сікорський.

Він висловив переконання, що РФ не зможе досягнути поставлених цілей.

"Я знаю, як це все складно, знаю, скільки є біженців, знаю, якою зруйнованою є інфраструктура, знаю, скільки загинуло українських військових, скільки є неповернених місяцями й роками, це дуже важка для вас ситуація. Але мені здається, що Путін зробив катастрофічну помилку і своїх початкових цілей він вже не в змозі досягнути", - сказав польський дипломат.

Водночас він визнав, що в разі, якби допомога США надійшла раніше, Сили оборони України могли б досягнути більшого.

"Американці спізнилися щонайменше на 6 місяців зі своїм пакетом допомоги, але ви також спізнилися набагато більше із вашою мобілізацією. І щодо тих, і щодо тих справ приймає рішення політика", - резюмував Сікорський.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населені пункти.

Теги:
Читайте також:
смерть рашистським окупантам
Автор Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку
Лілль, Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф 20 серпня
Автор Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
22:25
свічка
Росіяни 21 серпня з дрона вбили жительку Херсонщини
21:49
Аналітика
Сергій Згурець
Ураження російських С-300, атака на Москву, оцінки ходу бойових дій Пентагоном та ситуація в Часовому Яру. Колонка Сергія Згурця
21:41
Володимир Зеленський
Зеленський про Покровський напрямок: ми розуміємо кроки ворога й посилюємось
20:51
на фото: Володимир Зеленський та Патріарх Варфоломій
Зеленський обговорив заборону РПЦ в Україні з Вселенським патріархом Варфоломієм
20:29
В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею
В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею після заяви Лукашенка, що вірмени "нікому не потрібні"
20:11
Жозеп Боррель
"Врятує життя, зменшить руйнування": Боррель закликав не обмежувати використання Україною зброї Заходу проти РФ
20:03
OPINION
Володимир Єрмоленко
Життя з собою — це постійний пошук "суспільної угоди"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 910-го дня війни: ЗСУ вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області, масштабна атака безпілотників на Москву
19:59
путін
"Створюють розкол між тими, хто в Україні і хто поїхав": у ЦПД розповіли про діяльність російських агентів за кордоном
19:53
Оновлено
ФК Карпати
Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
19:47
Верховна Рада
Нардеп Костенко розповів про ризики ратифікації Римського статуту, які стосуються військових ЗСУ
19:30
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС
19:23
Швейцарія
Швейцарія вирішила підтримати 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ
19:05
Ексклюзив
Артем Лагутенко
Кореспондент Еспресо побачив Суджу під контролем ЗСУ: міфічний пам’ятник Леніну, містяни жаліються на владу, а трупи ніхто не забирає. Фоторепортаж
18:51
Інфографіка
збірна України, Євро-2024
Ліга націй: стало відомо, де Україна гратиме домашні матчі проти Грузії та Чехії
18:48
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Україні треба доєднатися до ініціативи "Небесний щит", - авіаексперт Храпчинський
18:21
Михайло Мудрик і Рахім Стерлінг, Челсі, АПЛ
Конкурента Мудрика відсторонили від тренувань у "Челсі"
18:11
Ексклюзив
російські полонені, полон
"Найбільше чинять опір офіцери": командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Галамай про полонених росіян на Курщині
18:03
Оновлено
Козача Лопань
РФ атакувала сільраду на Харківщині: з-під завалів деблокували жінку
18:01
OPINION
Євген Магда
В Україні дивує хіба що справедливість
18:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Дуже важливо не лише щоб Україна перемогла, але й щоб у Росії усвідомили, що програли, – Радослав Сікорський. Спецпроєкт "День незалежності: світлі люди в темні часи"
17:56
Нідерланди
Нідерланди закуплять для України понад пів сотні мобільних радарів: у чому їхні особливості
17:54
Олександр Мережко
"Крок до справжнього міжнародного правосуддя": Мережко про ратифікацію Римського статуту
17:37
електроенергія
Укренерго не прогнозує вимкнень світла 22 серпня
17:29
Фінляндія НАТО
Фінляндія веде переговори щодо розміщення на території держави військ НАТО, - міністр оборони Хяккянен
17:21
Ексклюзив
Ймовірно, РФ вже давно має доступ до систем шифрування Telegram, - експерт у сфері хмарних рішень Попінако
17:19
евакуація
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Покровського району: перелік
17:13
Суджа, РФ, Курська область
Війська РФ з початку доби завдали 17 авіаударів по населених пунктах Курської області
17:06
Kalush та Jerry Heil
Пісні українських артистів помітили на російському сервісі, у Kalush прокоментували
17:01
Угорщина
Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян і білорусів
16:59
Курська область
На Курщині росіяни займають цивільні об’єкти після оголошення РФ евакуації
16:55
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Через удар РФ по кафе на Запоріжжі загинув підліток, ще 6 дітей поранено: лікарі розповіли про їхній стан
16:40
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
16:32
На фото: фортифікації на Харківщині
Будувати фортифікації на Харківщині доручили компаніям, що мають звʼязок з ОПЗЖ і РФ, - hromadske
16:27
Суджа, РФ, Курська область
"Українські терористичні батальйони вбивають мирних жителів РФ": фейки іноземних ЗМІ за 21 серпня
16:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Не один напрямок: Сили оборони проводять комплексні операції, - нардеп Костенко
16:11
Within Temptation та Blind8 анонсували спільний трек
Нідерландський гурт Within Temptation записав спільний трек з українцями Blind8
16:05
OPINION
Денис Довгополий
Курська операція: як із Суджі можна тиснути на Австрію
16:04
"Мої батьки померли в окупації. Тепер через суд я маю довести, що вони дійсно мертві" — історія журналістки з Криму
15:56
На фото: Ігор Коломойський
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо Коломойського
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV