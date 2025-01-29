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Головна Війна з Росією У зоні відповідальності бригади спостерігається певне затишшя: ворог не проводить штурмів вже два тижні, - речник 63-ї ОМБр Ящишин
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У зоні відповідальності бригади спостерігається певне затишшя: ворог не проводить штурмів вже два тижні, - речник 63-ї ОМБр Ящишин

Віталій Бесараб
29 січня, 2025 середа
15:46
Війна з Росією

Старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин повідомив, що російські окупанти вже понад два тижні не здійснюють навіть спроб атакувати позиції бригади

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на нашому напрямку трішки змінилась. Вже понад два тижні російські окупанти не здійснюють штурмових дій у позиції нашої бригади. Навіть не здійснює спроб провести штурми. Тобто, ситуація, яка була протягом 2024 року й на початку поточного змінилась. Зараз ворог зрозумів, що на нашому напрямку йому нічого не світить. Тут вони поклали тисячі своїх солдатів та велика кількість їхньої техніки була знищена. Тому вони пробують атакувати на північній частині Лиманського напрямку", - розповів Ящишин.

Речник наголосив, що підрозділи 63-ї ОМБр допомагають іншим бригадам відбивати ворожі штурми на інших напрямках.

"Наш батальйон БПЛА дуже активно допомагає нашим побратимам з інших бригад відбивати ворожі штурми. Тобто, на нашому напрямку ми спостерігаємо певне затишшя. Це насправді дуже нехарактерні події у порівнянні з минулим роком", - додав він.

  • 29 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу 28 січня на російсько-українському фронті минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Лише на Покровському напрямку ворожа армія здійснила 88 штурмів
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Лиман
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