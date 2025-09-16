Ватикан не має інструментів змусити Москву сісти за стіл переговорів, – релігієзнавець Назаренко

Про це в ефірі Еспресо сказав директор Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Роман Назаренко.

"Коли Папа Римський зайшов на престол, він уже зробив достатньо багато конкретних кроків на підтримку України. Папа сказав, що готовий надати майданчик для дискусій, консультацій і переговорів. Це підтримали США, зокрема Трамп, Італія, країни Європи та Україна. Але цього не підтримала Росія.

Тоді Лавров заявив, що дивно, що якийсь Ватикан має помирити православні народи. Це свідчить про те, що Ватикан не має інструментів змусити Москву і Київ сісти за стіл переговорів", – наголосив Назаренко.

За словами директора Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету, наразі Папа Римський чітко сказав, що потрібно багато впливових учасників, які одночасно тиснули б на сторони конфлікту.

"Саме це Папа хотів сказати: є суперпотужні наддержави, які за 24 години обіцяли вирішити конфлікт. Вони не змогли цього зробити, але ми очікуємо, що Папа легким рухом чарівної палички все виправить. Тобто Ватикан наголошує на своїх обмеженнях, але намагається залишитися в грі", – додав Назаренко.