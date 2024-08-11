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"Великий блеф": військовий експерт Ступак про стягування військ Білорусі до кордонів з Україною

Марина Клюєва
11 серпня, 2024 неділя
17:19
Війна з Росією Білорусь солдати

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що Білорусь почала стягувати війська до кордонів з Україною, щоб змусити Генштаб ЗСУ відтягнути військових із Курської області РФ

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Про це він сказав у етері Еспресо.

"На моє велике переконання, Російська Федерація, Кремль, вони усвідомлюють, що вони не можуть витягнути ситуацію зараз із Курськом тими силами, які в них є, а перекидання людей, техніки, амуніції з інших напрямків вже відбувається, і це може негативно повпливати на ті напрямки. Тому швидше за все було ухвалено рішення: давайте ми повертаємо в цю гру Білорусь, Лукашенка, щоб він почав напружувати ситуацію, почав підкидати війська начебто у відповідь на провокацію України на кордон з Україною - це Гомель, це Мозель - Чернігівська, Київська області відповідно", - сказав Ступак.

Експерт вважає, що таким чином ворог намагається "змусити українське командування нервувати, бути в режимі турбулентності і змусити відтягнути всі, або частину своїх військ з Курської області знову на кордон з Республікою Білорусь, як це було до липня 24 року". 

"Я думаю, що це блеф, тут така гра: хто кліпне очима першим, я впевнений, що у Білорусі немає на меті наступати на територію України, оця ось вся імпровізація, вся вистава виключно з метою, щоб наш Генштаб забрав свої війська, тому я дуже хочу вірити, що наш Генштаб на цю, перепрошую, замануху не поведеться на цю виставу і продовжить те, що вони продовжують робити в Курській області", - зазначив Ступак. 

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За його словами, поки ситуація на кордоні не каже про планування наступу з боку Білорусі.

"Там знаходяться війська тільки Республіки Білорусь, там є частина сил спеціальних операцій, там є частина сухопутних військ і якась частина важкої техніки, російських військ там немає - це все війська, які були зібрані по тривозі, от в авральному режимі, от в суботу це оголосили, що давайте збирайтеся, буквально хто в чому був одягнений, в тому і поїхали. Тобто ще раз - для того, щоб підготувати наступ потрібне велике накопичення сил, ресурсів, станом на зараз цього дійсно немає", - каже військовий експерт. 

Іван ступак додав, що за даними розвідки, наразі війська Білорусі непідготовлені для того, щоб наступати. 

"Якщо дійсно Білорусь будуть втягувати в цю історію, то їй треба декілька тижнів ретельної підготовки, ну, скільки треба снарядів підтягнути, окей, танки підтягнули, але ж їх треба заправляти, треба, щоб паливні ємності були поруч, треба велику кількість продуктів харчування для тих військових, які збираються, поки що наші військові розвідники не фіксують якихось зборів, звісно, треба постійно дивитися в ту сторону і спостерігати, але станом на зараз я це розглядаю як великий блеф", - додав Іван Ступак.

Чим викликано

Причиною передислокації білоруських військ очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін назвав "провокацію щодо Республіки Білорусь" з використанням українських ударних дронів, що нібито з'явилися у небі на Білоруссю ввечері 10 серпня.

Першим про начебто збиття українських безпілотників у небі над Білоруссю повідомив Лукашенко. Жодних фото та відеопідтверджень зроблених заяв білоруська сторона наразі не навела.

10 серпня Херін розпорядився збільшити кількість солдат і озброєння в областях, які межують з Україною.

11 серпня білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони стягнути війська до кордону.

Теги:
Україна
Росія
Білорусь
військові
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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