Версія з російськими неонацистами неправдоподібна: генерал-майор запасу СБУ Ягун про вбивство Фаріон

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Організації, яку зараз намагаються звинуватити у вбивстві Фаріон, просто не існує, вона фейкова. Ця організація існувала на початку 2000-х років. Кількість членів цієї організації була не більше 100 осіб. Вона фактично розпалася. У Росії спецслужби взяли під контроль цю структуру. Російські спецслужби активно використовували її як фейкову для того, щоб заманити туди частину прихильників тієї чи іншої ідеології. Вони їх там накопичували й час від часу затримували. Тобто, це була контрольована спецслужбами структура після 2000-х років. Знову про неї стало чути, коли почалися активні бойові дії", - зауважив Ягун.

За словами генерал-майора запасу СБУ, російські спецслужби намагалися використати цю структуру. Нібито російські неонацисти мають контакти з Україною, підтримуючи Україну.

"Це робилось для того, щоб можна було логічно пояснити, звідки в Україні взялися нацисти й навіщо потрібна денацифікація. Все це було шито білими нитками. Зараз росіяни витягнули в черговий раз методичку і вирішили показати, що в Україні є прихильники цієї ідеології. Показати, що в Україні нацисти починають терор проти не згодних з ними. Паралельно намагаючись розхитати мовну ситуацію, розколоти суспільство на російськомовних і україномовних. Сподіваюсь, що провокація російських спецслужб провалиться в українському суспільстві", - наголосив Ягун.

Директор Агентства з реформування сектору безпеки пояснив, використовуючи цей меседж, спецслужби РФ могли знайти людину, яка схиблена на чомусь.

"Чому б ні? У нас дуже багато людей, які сидять тихо по хатах і пишуть дурниці в соцмережах. Їх виловлюють російські спецслужби й починають використовувати у своїх меркантильних інтересах проти України. Тому знайти таку хвору на голову людину і потім використовувати її відео у своїх інтересах досить просто. Але те, що відео з'явилося через декілька днів, підтверджує, що росіяни готувалися до цієї спецоперації. Тепер точно можна сказати, що за цим стоять російські спецслужби", - зазначив Ягун.

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки від ВО "Свобода", мовознавиці Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука.

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.

У понеділок, 22 липня, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали Ірину Фаріон. Віддати їй останню шану зібралися тисячі людей.