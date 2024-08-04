Від чого залежить, чи піде влада на перемовини з Росією: пояснення політолога Бобиренка

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Зеленський дуже електорально залежний. Він конформіст й діє відповідно до інтересів своїх електоральних груп. Саме ті, хто голосував й зараз готовий голосувати за нього, не будуть проти поступок з РФ. Тому, коли суспільство ще більше стомиться від війни, а прогнозую, що на весну люди втомляться дуже сильно, відсоток тих, хто готовий буде поступитись Кримом буде набагато більшим", - пояснив Бобиренко.

За словами політолога, вже весною 2025 року українська влада може розпочати прямі переговори з РФ.

"Тоді Зеленський може заявити про те, що українці хочуть припинити війну. Таким чином він може почати прямі переговори з РФ. А це здача територій й військова поразка. Крим й інші території просто здадуть. Вірніше не здадуть, а просто "перестануть стріляти", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє до завершення листопада нинішнього року розробити мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.