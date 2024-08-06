"Від Києва не було жодної реакції на умови врегулювання, які озвучив Путін": фейки і маніпуляції росіян за 6 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 6 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 6 серпня російські пропагандисти запустили маніпуляцію і дезінформацію.
Дезінформація: МЗС Росії опублікувало повідомлення: "ЗСУ збільшили кількість атак по цивільних об'єктах на російських територіях".
Спростування: Подібні деструктивні меседжі поширюються з метою демонізувати ЗСУ, ввести в оману суспільство та виправдати власні злочини проти українського народу й країни.
Маніпуляція: Путінський блазень Шойгу заявив: "Від Києва не було жодної реакції на умови врегулювання в Україні, озвучені Путіним у червні".
Спростування: По-перше, це чергова спроба звинуватити Україну у відсутності бажання завершити війну. По-друге, Шойгу використовує спосіб підміни понять та спотворення реальності, коли називає путінський ультиматум – умовами врегулювання.
- У мережі також зʼявився фейк, що родина Зеленських купила у музиканта Стінга виноробний маєток в Італії.
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