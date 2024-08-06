"Від Києва не було жодної реакції на умови врегулювання, які озвучив Путін": фейки і маніпуляції росіян за 6 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 6 серпня російські пропагандисти запустили маніпуляцію і дезінформацію.

Дезінформація: МЗС Росії опублікувало повідомлення: "ЗСУ збільшили кількість атак по цивільних об'єктах на російських територіях".

Спростування: Подібні деструктивні меседжі поширюються з метою демонізувати ЗСУ, ввести в оману суспільство та виправдати власні злочини проти українського народу й країни.

Маніпуляція: Путінський блазень Шойгу заявив: "Від Києва не було жодної реакції на умови врегулювання в Україні, озвучені Путіним у червні".

Спростування: По-перше, це чергова спроба звинуватити Україну у відсутності бажання завершити війну. По-друге, Шойгу використовує спосіб підміни понять та спотворення реальності, коли називає путінський ультиматум – умовами врегулювання.