Від побиття до ударів електрострумом: усі опитані після звільнення з полону РФ українці розповіли про катування

Про це йдеться у пресрелізі ООН до Міжнародного дня на підтримку жертв катувань.

Зазначається, що з лютого 2022 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні опитала більше 600 звільнених з полону РФ, зокрема й полонених, звільнених 31 травня. Усі вони розповіли про катування.

"Кожен опитаний під час цього недавнього обміну розповів про катування, від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла, до ударів електричним струмом по статевих органах і цькування собаками", - йдеться в матеріалі.

Відомо, що росіяни застосували катування до груп полонених.

"Наприклад, під час так званої прийомки до установи, розташованій на території Російської Федерації, військовополонені повинні були проходити між рядами охоронців, які били їх поліцейськими кийками або електрошокерами. Виснажливі фізичні вправи та приниження, наприклад примушування військовополонених вивчати та співати російські патріотичні пісні, також були частиною щоденного розкладу", - розповідають у Місії.

За словами опитаних, у полоні вони постійно були голодними, а належна медична допомога була відсутня протягом тривалого періоду.

"У поєднанні з поганими гігієнічними умовами це часто призводило до значної втрати маси тіла полонених та до шкірних захворювань; деякі військовополонені втратили кілька зубів. Ці свідчення узгоджувалися з власними спостереженнями ММПЛУ - фізичний стан опитаних відповідав їхнім свідченням", - підкреслили у пресрелізі.