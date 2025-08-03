Від початку доби на фронті відбулось 116 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти: Яструбщина, Велика Писарівка, Сорокине, Старикове, Бруски, Біла Береза, Хлібороб, Покровка, Бабине, Товстодубове, Бачівськ, Прогрес, Стара Гута Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян, ще три бойові зіткнення тривають. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема п’ять – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції наших військ у районах Вовчанська, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів атакували позиції наших військ поблизу Карпівки, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Два зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку, ще три спроби противника просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські військові відбили чотири атаки противника поблизу Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки.

На Покровському напрямку відбулося 38 бойових зіткнень у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Дотепер тривають три зіткнення.

На Новопавлівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.