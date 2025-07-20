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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найбільше зіткнень на Покровському та Новопавлівському напрямках

Марія Науменко
20 липня, 2025 неділя
16:13
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби неділі, 20 липня, на російсько-українському фронті відбулось 56 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Покровському й 11 - на Новопавлівському напрямках

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Їздецьке, Попівка, Братениця, Чернацьке, Бунякине, Малушине, Нововасилівка, Біла Береза, Мар’їне Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять ворожих атак, п’ять зіткнень тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала 5 авіаударів, скинувши при цьому шість керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 111 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку триває атака російських загарбників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки російських окупантів в районі Кіндрашівки та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та в напрямку Серебрянки. Наразі тривають три зіткнення.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Виїмки та Григорівки.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку наші захисники відбивали п’ять ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, два зіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Плавні, Приморське та Одрадокам’янка.

  • Українські прикордонники взяли в полон російського морпіха на Курському напрямку. Військовослужбовець загубився і сам прийшов на пост ДПСУ.
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