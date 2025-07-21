За добу РФ втратила 2 танки, 54 артсистеми та 1170 військових
Протягом минулої доби 20 липня Сили оборони ліквідували сотні одиниць техніки та озброєння противника, а також 1170 окупантів
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1043160 (+1170) осіб;
- танків – 11037 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23028 (+7) од;
- артилерійських систем – 30637 (+54) од;
- РСЗВ – 1444 (+1) од;
- засоби ППО – 1199 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199);
- крилаті ракети – 3515 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132);
- спеціальна техніка – 3934 (+2).
Дані уточнюються.
- У ніч на 21 липня РФ масовано атакувала Україну "шахедами" і надзвуковими, крилатими та балістичними ракетами: у Києві, Харкові, Івано-Франківську є руйнування й пожежі. Столична влада повідомляє про одного загиблого та двох поранених.
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