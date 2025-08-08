Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 77 боїв: третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 77 боїв: третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
8 серпня, 2025 п'ятниця
16:23
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 8 серпня, на російсько-українському фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 24 ворожі атаки на Покровському напрямку, ще один бій триває

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Нововасилівка, Степок, Чуйківка, Мар’їне, Біла Береза, Середина-Буда Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала семи ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 144 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили три атаки в районах Мирного, Куп’янська та в напрямку Нової Кругляківки, одне зіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва, а також у бік Шандриголового. П’ять зіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку противник тричі намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Плещіївки.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, та в напрямку Козацького, Дорожнього, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили шість штурмових дій ворожих військ, ще шість зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки. Крім того, завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили атаку загарбника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника. Ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

  • Речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що кількість FPV-дронів подвоїлася з початку року по всій лінії фронту. Їх активно використовують обидві сторони – і українська, і російська.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
"Шахтар"
Автор Дмитро Марценишин
7 серпня, 2025 четвер
"Шахтар" зіграв внічию з "Панатінаїкосом" у матчі кваліфікації Ліги Європи
Україна Британія
Автор Ксенія Золотова
8 серпня, 2025 п'ятниця
Британія масово відмовляє українським біженцям у постійному притулку: причина
видобуток нафти, нафта
Автор Євген Козярін
6 серпня, 2025 середа
Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
8 серпня
17:10
Оновлено
путін трамп
Трамп говорив із Мелоні про можливість його зустрічі з Путіним у Римі, - Sky News
17:06
Оля Полякова випустила нову пісню "Вкрала"
16:54
Оновлено
Сі Цзіньпін та Путін
Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні та контакти зі США
16:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль ухвалив рішення взяти під контроль місто Газа
16:38
Санкції щодо російських видавництв в Україні закінчилися у 2022 році, у РНБО прокоментували
16:27
СБУ оголосила підозру російському адміралу, який наказав захопити українське рятувальне судно "Сапфір" у 2022 році
16:09
Уламки поїзда, понівеченого внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпро у квітні 2024 року, передали до музею
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:03
OPINION
Не варто тішити себе надією, що війна ось-ось закінчиться
15:55
Дональд Трамп
Трамп може погодитись на вимогу Путіна щодо територіальних поступок з боку України, - WSJ
15:51
Дональд Туск
Ймовірна заморозка війни в Україні може статися швидше раніше, ніж пізніше, - Туск
15:48
Ексклюзив
путін
"Путін може повернутись у світ великої політики, як лідер справжньої наддержави": Портников назвав причину
15:33
Вийшов трейлер фільму "Антарктида", який Антон Птушкін створив повністю сам
15:28
Оновлено
НАБУ та САП
Керівники НАБУ й САП попросили оприлюднити докази у справі про держзраду їхніх фахівців. СБУ каже про таємницю слідства
15:19
фейк
"Україна не хоче повертати своїх полонених": Лубінець розвінчав російський фейк
15:06
мобілізація в Україні
Нардеп від "Батьківщини" Євтушок розповів про "покарання" для працівників ТЦК, які не виконують плани з мобілізації
14:52
дрон, ЗСУ
"Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби
14:34
суд, санкції
Міжнародний арбітраж припинив розгляд позову компанії Коломойського до України на $700 млн: причина
14:17
FPV-дрон "Генерал Черешня"
Кількість FPV-дронів на фронті подвоїлася з початку року, – речник Нацгвардії
14:06
OPINION
Путін знову зіграв на слабостях Трампа
14:02
Оновлено
У Києві попрощалися з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
13:54
UEFA , УЄФА
The Guardian: УЄФА виплатила російським клубам майже 11 млн євро після вторгнення в Україну
13:46
"Ніякого впливу не було": очільник НАБУ Кривонос про розслідування щодо корупції на закупівлі дронів
13:35
Огляд
міжнародний огляд
Трамп не вимагатиме від Путіна зустрічі із Зеленським, а Європу просять стати учасником мирних переговорів України та РФ. Акценти світових ЗМІ 8 серпня
13:19
Jerry Heil і YARMAK випустили кліп з Анастасією Нестеренко й Костянтином Темляком, який служить у ЗСУ
13:05
У САП повідомили про рекордну кількість обвинувальних вироків – понад 50 за пів року
13:01
Вступні іспити
Цьогоріч в Україні близько 30 тис. контрактників отримають гранти на навчання, - Міносвіти
12:58
ZWYNTAR оголосив про нову учасницю у складі гурту
12:57
Ексклюзив
штучний інтелект
Експерт із впровадження ШІ розповів, як відрізняти фейковий контент, згенерований штучним інтелектом
12:43
Ексклюзив
фотовиставка "Вогнетривкі"
"Вогнетривкі": у Києві відкрили виставку фото воїнів 24-ї ОМБр, присвячену битві за Часів Яр
12:31
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен вважає, що США мають ввести санкції проти РФ
12:29
Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня
12:11
Ексклюзив
Грузія протести
Нас зовсім скоро чекає ще один етап російсько-грузинської війни, - Тимочко
12:04
Скрізь світитиме сонце: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:01
OPINION
Це все — не про мир
11:25
Вийшов перший тизер еротичного трилера з Володимиром Дантесом "Всі відтінки спокуси"
11:14
війна у Грузії 2008
У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів
11:08
електроенергія
Споживання електрики знижується, потужні електроприлади краще вмикати вдень: ситуація в енергосистемі України 8 серпня
11:05
У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський
10:55
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова пояснила, чи мусять повертати грошову допомогу сім'ї військових, визнаних померлими або безвісти зниклими, які повернулися з полону живими
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV