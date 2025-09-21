Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
21 вересня, 2025 неділя
16:49
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби неділі, 21 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 82 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Покровському напрямку, ще один бій триває

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Нововасилівка, Бобилівка, Бачівськ, Козаче, Біла Береза Сумської області; Михальчина Слобода, Блешня, Красний Хутір, Ясна Поляна Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки загарбників, ще один бій триває. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 102 артилерійські обстріли, зокрема десять – із  реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки, ще п’ять зіткнень тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили шість наступальних дій ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка, сім боїв тривають дотепер.

На Сіверському та Краматорському напрямках на цей час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька, наразі бої тривають у двох локаціях. Авіаудару КАБами зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку 28 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Три бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Ольгівського.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Кам’янського та у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Інгулець та Одрадокам’янка.

  • Вдень у неділю, 21 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. У Запоріжжі працює ППО.
