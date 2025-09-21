Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
Безпілотники спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували авіапарк росіян у тимчасово окупованому Криму, уразивши три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У"
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".
Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― коштовна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У".
"Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8", - зазначили у відомстві, додавши відео.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1010 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе