За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1010 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1101610 (+1010) осіб
- танків – 11193 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23281 (+1) од
- артилерійських систем – 32952 (+25) од
- РСЗВ – 1492 (+0) од
- засоби ППО – 1218 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553)
- крилаті ракети – 3747 (+29)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77)
- спеціальна техніка – 3969 (+1)
Дані уточнюються.
- Протягом доби 19 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1070 військових. Також українські захисники знищили 31 артилерійську систему і 1 танк ворога.
