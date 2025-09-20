Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
Протягом доби 19 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1070 військових. Також українські захисники знищили 31 артилерійську систему і 1 танк ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько (+1070) осіб;
- танків – 11192 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23280 (+2) од;
- артилерійських систем – 32927 (+31) од;
- РСЗВ – 1492 (+0) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124);
- спеціальна техніка – 3968 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
