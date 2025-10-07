Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення, з них чверть на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні, 7 жовтня, від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Янжулівка, Хрінівка Чернігівської області; Нововасилівка, Нова Слобода Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення. Крім того, ворог здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого та Довгенького.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки й Новоплатонівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, два боєзіткнення досі не припиняються.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки ворога поблизу Ямполя та Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки, наразі бої точаться в одній локації.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 23 атаки противника, два бойових зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Новогеоргіївка, Калинівське, Новогригорівка. Наші воїни відбили 11 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог дев’ять разів намагався наступати поблизу Полтавки та Малинівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак загарбників поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний українські захисники відбили дві атаки ворога, ще один бій триває.