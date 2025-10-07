Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення, з них чверть на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення, з них чверть на Покровському напрямку

Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
16:57
Війна з Росією ЗСУ

Станом на 16:00 7 жовтня 2025 року відбулося 101 бойове зіткнення. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні, 7 жовтня, від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Янжулівка, Хрінівка Чернігівської області;  Нововасилівка, Нова Слобода Сумської області. 

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення. Крім того, ворог здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого та Довгенького.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки й Новоплатонівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, два боєзіткнення досі не припиняються.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки ворога поблизу Ямполя та Серебрянки. 

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки,  наразі бої точаться в одній локації.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 23 атаки противника, два бойових зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Новогеоргіївка, Калинівське, Новогригорівка. Наші воїни відбили 11 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог дев’ять разів намагався наступати поблизу Полтавки та Малинівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак загарбників поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки. 

На Придніпровському напрямку на даний українські захисники відбили дві атаки ворога, ще один бій триває. 

  • Сьогодні повідомлялося, що 141-ша окрема механізована бригада звільнила від російських окупантів село Січневе у Дніпропетровській області.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Київ
+11.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
16:54
Аналітика
Валерій Залужний
Чому Залужний заговорив про космос?
16:32
погода, Львів
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
16:25
Військовий на Донеччині примушував двох підлеглих торгувати шаурмою та виконувати домашні роботи, - ДБР
16:11
Укроборонпром
Співпраця в напрямку ППО та виробництві БПЛА: Укроборонпром підписав угоди з іспанськими та американськими зброярами
16:05
OPINION
План Трампа для Гази: ХАМАС уникає прямої відповіді
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:55
Національна поліція України
"Викрадення чоловіка на блокпості в Києві": поліція каже, що водій перебував у розшуку та добровільно поїхав до ТЦК
15:47
У вересні українські дрони вразили 66,5 тис. ворожих цілей: Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем
15:44
Огляд
яйця
На кордоні з ЄС знищили кілька партій українських яєць, у яких були антибіотики. Експорт з цієї птахофабрики призупинений
15:14
Ексклюзив
Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро
Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом
14:43
Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні
14:38
Ексклюзив
"Нас просять мовчати, а це за межею наших можливостей": родичі військовополонених Азовсталі вийдуть на акцію-протест
14:30
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський відвідає Туреччину та Ліван у листопаді в рамках своєї першої закордонної поїздки
14:03
OPINION
Про партію шантажистів у Євросоюзі
13:51
Оновлено
Трамп
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
13:38
MH17
Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у касації в справі щодо збиття рейсу MH17
13:10
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки
12:48
Сили оборони звільнили Січневе
Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині
12:47
Судовий вирок
У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
12:22
Аналітика
танк ЗСУ
Як посилити українську "оборонку" в руслі світових трендів
12:09
росія ракети
РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW
12:04
OPINION
Василь Пехньо
Чому я не вірю в те, що Трамп надасть ракети Tomahawk Україні
12:03
Дональд Трамп
Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування
11:48
безпілотник, дрон
Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку
11:41
Партнерський матеріал
Аптека Подорожник
Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників
11:37
Ексклюзив
Петро Андрющенко
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
11:32
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"
11:15
"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку
11:04
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП
11:02
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
На Чернігівщині через наслідки обстрілів РФ діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
10:35
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах, на Полтавщині та Чернігівщині — влучання
10:10
Фрідріх Мерц
Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
10:08
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС шукає способи залишитися в Газі, щоб зберегти вплив, - політичний оглядач Поліщук
10:00
OPINION
Програючи в Україні, Путін відіграється на Європі
09:59
Фрідріх Мерц
"Путін прагне перевернути політичний порядок Європи": Мерц пояснив, чому Німеччині вигідна підтримка України
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV