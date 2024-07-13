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Від початку доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень: найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку

13 липня, 2024 субота
19:16
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

З початку доби 13 липня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, там за день Сили оборони відбили вже 17 атак

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Зокрема від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали населені пункти Ходине, Карповичі, Грабовське, Запсілля, Гірськ та Могриця.

Крім того, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали вісім авіаударів із використанням 18 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Стариця та Малі Проходи.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку російські окупанти 13 разів атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Наші воїни відбили 10 атак, ще три - продовжуються.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 11 штурмових дій неподалік Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Берестового та Стельмахівки. Чотири бої закінчилися, ще сім - тривають. Найбільша концентрація ворожих зусиль спостерігається в районі Берестового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів наші позиції поблизу Макіївки, Греківки та Тернів. Українські захисники відбили 10 атак, ще п’ять - тривають.

На Сіверському напрямку сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік Білогорівки та Верхньокам’янського. Ще три боєзіткнення тривають в районах Роздолівки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів здійснювали штурмові дії поблизу Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Кліщіївки. Три бої завершилися, ще три - тривають.

На Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. Шість боїв завершилися без успіху для росіян, ще один бій продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Новоселівка Перша, Лозуватське, Новоолександрівка та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, сім боєзіткнень - ще тривають.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. Сім боїв завершено, два - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти значно активізувався. Тут противник намагався прорвати українську оборону біля Урожайного, Макарова, Костянтинівки та Великої Новосілки. Українські захисники відбили 16 штурмів росіян, ще одна ворожа атака триває в районі Водяного.

  • Протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося щонайменше 149 бойових зіткнень.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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