Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 133 бої, 55 з них зафіксували на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 133 бої, 55 з них зафіксували на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
20 жовтня, 2025 понедiлок
18:08
Війна з Росією ЗСУ

З початку понеділка, 20 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 133 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 54 атаки ворога

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, нині триває один бій.
 
На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.
 
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила одну атаку на позиції українців у районі населеного пункту Шандриголове.
 
На Слов’янському напрямку з початку доби противник вісім разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.
 
На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.
 
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону. Дотепер триває ще одне бойове зіткнення.
 
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 55 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 54 атаки.
 
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 17 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград зокрема. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.
 
На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.
 
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.
 
На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Запорізька область
Костянтинівка
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Торецьк
Сили оборони України
Читайте також:
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
затонулий підводний човен
Автор Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
Автор Вікторія Литвин
19 жовтня, 2025 неділя
На Київщині випав перший сніг
Київ
+7.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
19:05
Ексклюзив
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев, про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
18:52
Путін провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії, - ЦПД
18:40
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті
18:30
Оновлено
Андрій Яценко
Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко
18:26
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна
18:13
Ексклюзив
Соломія Бобровська
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
18:09
Ексклюзив
Тарас Загородній
Після першого блекауту на території Росії, перемовини підуть для України по-іншому, – політолог Загородній про останні вимоги РФ
18:02
OPINION
Найімовірніший сценарій: затяжна війна
18:00
Ексклюзив
Україна Польща
Російська пропаганда у Польщі розгойдала негативні настрої стосовно українців, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
17:57
Кожна евакуація — це лотерея, — керівник місії "Проліска" на Донеччині
17:45
Кая Каллас
Каллас запевнила, що до Спецтрибуналу проти злочину агресії РФ доєднаються 25 країн ЄС
17:37
Оновлено
Рубіо, Лавров
У РФ оголосили про телефонну розмову Рубіо й Лаврова. Reuters пише про ймовірність їхньої зустрічі 23 жовтня
17:30
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Російські еліти живуть в логіці транзиту влади, - політолог Денисенко
17:23
PR
Український жіночий конгрес 2025
Український Жіночий Конгрес-2025: що, де і коли
17:13
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Удари по критичній інфраструктурі РФ завдають втрат до 30%, - Скібіцький
17:01
Аналітика
F/A-18E Super Hornet
Ядерні навчання НАТО 2025: як Захід діятиме проти "нових деструктивних технологій"
16:58
гелікоптери Airbus
Для захисту обʼєктів енергетики залучать додаткові гелікоптери, - Зеленський
16:47
Огляд
Отаман, якого боялася Москва: 95 років тому більшовики розстріляли генерала УНР Юрія Тютюнника
16:30
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км
16:20
лукашенко і путін
Росія готується до можливого конфлікту з території Білорусі, навчання "Захід-2025" це продемонстрували, — ГУР
16:10
Ексклюзив
шахед
Іран робить крейсери для запуску "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
16:00
OPINION
Вихід США з перемовин — дуже критична для Путіна подія
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
Михайло Драпатий
У ЗСУ створили Угруповання об'єднаних сил під командуванням Драпатого
15:36
нафта роснефть
Рада ЄС схвалила план повної відмови від російських нафти й газу: Угорщина та Словаччина виступили проти
15:01
Дмитро Пєсков
У Кремлі відкинули ідею Трампа зупинити війська по лінії зіткнення
14:16
Огляд
Муаммар Каддафі
Революція, 40 років правління, шабля від Юлії Тимошенко і жорстоке вбивство: минає 14 років із дня смерті лівійського диктатора Каддафі
14:00
OPINION
Розмови про мир не наближають миру
13:56
паливна криза в Криму
У Криму посилюється паливна криза: після ударів ЗСУ зникли бензин і дизель
13:50
Микола Колісник
"Логіка прослідковується чітко": заступник міністра енергетики Колісник пояснив, якими є особливості нової тактики ударів РФ по енергоінфраструктурі
13:00
Ексклюзив
Україна Польща
Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
12:57
Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків
12:51
Членство без повного права голосу: Politico пише, що ЄС готує план, аби розблокувати можливість вступу України до блоку
12:49
Володимир Зеленський
Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті
12:29
військовий квиток, мобілізація
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
12:03
OPINION
"Війна Байдена" ставатиме "війною Трампа"
12:01
Жан-Ноель Барро
Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро
11:57
заморозки
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
11:49
Ексклюзив
польща україна , біженці
Росія дуже активно працює над заходами, які компрометують українців у Польщі, - політоглядачка Попович
11:34
Зеленський і Макрон
"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни": Зеленський провів розмову з Макроном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV