Від початку доби на фронті відбулося 133 бої, 55 з них зафіксували на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, нині триває один бій.

На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила одну атаку на позиції українців у районі населеного пункту Шандриголове.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник вісім разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону. Дотепер триває ще одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 55 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 54 атаки.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 17 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград зокрема. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.