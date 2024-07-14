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Від початку доби на фронті відбулося 66 боєзіткнень. Ворог активно штурмує на Торецькому напрямку

14 липня, 2024 неділя
17:12
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

Від початку доби 14 липня на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, також росіяни активно штурмують на Торецькому

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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 14 липня станом на 16:00.

Російські терористи продовжують бити зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артударів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Чернацьке (з боку Зєрнового (РФ), Михальчина Слобода (з боку Погара (РФ), Карповичі, Грем’ячка та Юнаківка.

Ситуація на основних напрмяках фронту

На Харківському напрямку ворог провів небагато атак - всього три. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого. Натомість терористи активно продовжують бити КАБами з російської території по українських селах і містах. Зокрема, з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у район Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного (РФ). Окрім того, ворог бомбардував Старицю і Глибоке, а по Ветеринарному бив з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку три ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.

На Лиманському напрямку ворог по чотири рази штурмував українські позиції в районах Греківки і Макіївки. Біля останньої діяв за підтримки армійської авіації - випустив 20 НАРів. Також некерованими авіаракетами окупанти били по Серебрянському лісу.

Не полишають спроб російські загарбники протиснути українську оборону на Сіверському напрямку. З початку доби наші воїни відбили тут вже шість атак. Ще два боєзіткнення триває в районах Спірного та Роздолівки.

На Краматорському напрямку з початку доби нараховується вже 5 бойових зіткнень. Ворог невдало штурмував поблизу Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять дві атаки. Всього, з початку доби, їх було вже 24. Майже всі свої зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки і Прогреса - де в сумі зафіксовано 19 боєзіткнень. Також бої точилися поблизу Воздвиженки, Яснобродівки та Новоселівки Першої. Водночас, трьома КАБами окупанти бомбардували Іванівку та Лисичне. У район Олександрополя тричі била некерованими ракетами російська авіація.

На Курахівському напрямку дві атаки наші воїни нейтралізували неподалік Красногорівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник, теж двічі, атакував біля Костянтинівки і Водяного. Завдав трьох ударів керованими авіаційними бомбами в районі Великої Новосілки. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут, з початку доби, нашими воїнами відбито два ворожих штурми. У район Львового загарбники скинули чотири авіабомби.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.

  • За минулу добу війни 13 липня на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1320 військових армії РФ та спалити десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
військові
російська армія
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