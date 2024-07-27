Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
27 липня, 2024 субота
16:48
Війна з Росією

Від початку доби 27 липня на фронті відбулося 73 бойових зіткнень. Російські окупанти атакують на всіх напрямках сходу та півдня України, особливо активно - на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні від Генштабу станом на 16:00.

Росіяни не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Басівка, Миропілля, Тур’я, Волфине, Степок, Сидорівка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Українськ війська стали на заваді трьом атакам РФ у районі Глибокого та двом атакам - поблизу Вовчанська і Тихого. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога в районі Вовчанська триває.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких п’ять тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Загалом відбулося п’ять атак.

Триває бій в районі Андріївки на Краматорському напрямку, де противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації дев’ять разів атакував позиції українських військ. Наразі бої тривають поблизу Північного та Залізного.

На Покровському напрямку у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки та Яснобродівки - точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито три штурмові дії противника в бік Роздольного. Водночас, противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки, де на даний час відбито дві ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки, Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку одна атака окупантів успіху не мала.

  • Протягом минулої доби 26 липня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1210 військових, засіб ППО, 11 танків та 45 артилерійських систем.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Ірина Фаріон
Автор Оксана Ліховід
26 липня, 2024 п'ятниця
Маю дві версії: полковник запасу СБУ Притула про вбивство Ірини Фаріон
фейк
Автор Ольга Бабишена
27 липня, 2024 субота
"Україна не може перемогти, не спровокувавши ядерну війну": маніпуляції світових ЗМІ за 26 липня
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Автор Дар'я Тарасова
26 липня, 2024 п'ятниця
Фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 липня
17:31
Зеленський: кожен командир має пам’ятати - люди не витратний матеріал
17:18
Перфоманс в стилі фрески Леонарда да Вінчі "Таємна вечеря"
"Глузування з християнства": єпископи Франції обурилися "Таємною вечерею" з трансгендерами перед початком Олімпади-2024
17:15
У серійне виробництво запустили робота Ratel H, який може перевозити одразу двох поранених
17:00
Херсонська область
На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка
16:54
Ексклюзив
новини Львівщини
Про зарплати військовим треба було думати ще в березні, - економіст Несходовський
16:51
Оновлено
Росіяни обстріляли Глухів на Сумщині: 14-річний хлопчик помер у лікарні
16:49
Огляд
Олімпіада-2024, церемонія відкриття
Олімпіада-2024 стартувала, а "Динамо" розтрощило друзів росіян в ЛЧ: огляд українського спорту за 20-27 липня
16:29
На Львівщині судитимуть мешканця, який незаконно зайняв захисну смугу водосховища
Готували теракт нібито "під керівництвом України": у Білорусі судять 5 людей
16:11
Ексклюзив
Рівненська АЕС
Світло почали менше відключати: експерт з енергетики Ігнатьєв назвав причини
16:03
У яких регіонах та коли чекати дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
16:02
OPINION
Дмитро Золотухін
План Трампа
15:45
Су-34
У Волгоградській області РФ розбився винищувач Су-34
15:27
Оновлено
Ту-22М3
Дрони ГУР уразили російський стратегічний літак-ракетоносець Ту-22М на заполярній базі "Оленья" та вертольоти у Підмосков'ї, - ЗМІ
14:23
Тікав до Румунії, як Джеймс Бонд: прикордонники зупинили ухилянта на підводному скутері
14:09
OPINION
Андрій Кокотюха
Перейменування вулиць – це про пам'ять і просвітництво
13:47
На відкритті Олімпіади збірну Південної Кореї представили як КНДР: МОК вибачився
13:23
Пресреліз
Leave no one behind - учасники програми
Завершився перший модуль навчання вчителів інформатики в Українському католицькому університеті
13:19
Ллойд Остін
РФ поскаржилася Пентагону на підготовку Україною "таємної операції", американці повірили, - NYT
13:10
Трамп
Трамп: якщо мене не оберуть, почнеться Третя світова війна
12:54
генератор, блекаут
Відсьогодні ввізне мито та ПДВ не поширюються на товари для електрогенерації та РЕБ: про що йдеться
12:37
ЗСУ
Втрати поблизу Торецька та Часового Яру не дають росіянам сформувати ударний кулак на Запоріжжі, - Андрющенко
12:22
музей краваток
У Хорватії відкрився перший у світі музей краваток
12:01
OPINION
Валерій Пекар
Цінності в міжнародній політиці таки є
11:02
Шахед
Обірвані електропроводи, пожежа, пошкоджені приватні будинки: наслідки падіння уламків БПЛА на Київщині
10:38
собака, пес
Британські дослідники з'ясували, що собаки здатні відчувати запах людського стресу
10:35
ЄС
Рада ЄС вдається до процедури проти надмірного дефіциту бюджетів для семи держав-членів
10:01
OPINION
Віктор Трегубов
Чи треба у війську підбивати ліжка по кантику?
10:00
Огляд
винищувач F-16
Коли в Україні будуть F-16, скільки їх буде і як допоможуть у війні з росіянами
09:52
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку безпілотників на аеродром "Дягілєво" у Рязані
09:48
ппо
Вночі РФ атакувала Україну ракетою Х-59/Х-69, запускала ударні та розвідувальні БПЛА: як відпрацювала українська ППО
09:23
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ закликав цивільних евакуюватись з гуманітарної зони у Хан-Юніс
09:00
Огляд
Афганська війна, втеча з табору і порятунок з російських щелеп – 5 книг про (не)виконані місії
08:45
Жозеп Боррель
Негативно впливає на відносини з ЄС: Боррель застеріг Китай від співпраці з Росією
08:41
бригада швидкої потрапила під обстріл
На Херсонщині ворожий безпілотник атакував "швидку": поранено водія
08:28
Минулої доби на фронті сталось 122 боєзіткнення, найбільше окупанти тиснуть на Покровському та Торецькому напрямках, - Генштаб
08:12
Дональд Трамп
"Щойно зняв останню пов’язку з вуха": Трамп заявив, що повністю відновився після замаху на вбивство
08:07
OPINION
Юрій Богданов
Трамп проти Гарріс: реальна диспозиція сил
07:55
Марта Костюк
Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців 27 липня
07:44
втрати ворога
За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових, одну систему ППО, 11 танків і 45 артсистем
07:37
залізниця
У Франції диверсанти здійснили серію нападів на залізницю перед відкриттям Олімпіади: збої можуть тривати до кінця вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV