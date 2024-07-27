Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні від Генштабу станом на 16:00.

Росіяни не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Басівка, Миропілля, Тур’я, Волфине, Степок, Сидорівка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Українськ війська стали на заваді трьом атакам РФ у районі Глибокого та двом атакам - поблизу Вовчанська і Тихого. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога в районі Вовчанська триває.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких п’ять тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Загалом відбулося п’ять атак.

Триває бій в районі Андріївки на Краматорському напрямку, де противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації дев’ять разів атакував позиції українських військ. Наразі бої тривають поблизу Північного та Залізного.

На Покровському напрямку у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки та Яснобродівки - точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито три штурмові дії противника в бік Роздольного. Водночас, противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки, де на даний час відбито дві ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки, Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку одна атака окупантів успіху не мала.