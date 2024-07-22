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Від початку доби на фронті відбулося 93 боєзіткнення. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Роботиного

22 липня, 2024 понедiлок
17:15
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 22 липня на фронті відбулося 93 бойові зіткнення. Росіяни нарощують зусилля на Краматорському напрямку, намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Роботиного Запорізької області

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 22 липня станом на 16:00.

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні противник ракетою Х-59 завдав удару по місту Конотоп.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали 11 авіаударів. Цілили у райони українських населених пунктів Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник. Також противник завдав удару ракетою «Іскандер-М» по місту Дергачі.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили шість безуспішних атак поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції неподалік Берестового та Глушківки. Один бій завершено, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила штурмові дії біля населених пунктів Торське, Новосергіївка, Макіївка, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили три ворожі атаки, одна - досі продовжується біля Макіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного. Українці шість штурмів відбили, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник нарощує свої зусилля. З початку доби здійснив 22 штурмові дії неподалік Бондарного, Богданівки, Часового Яру, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили дев'ять атак, ще 13 - продовжуються. Втрати ворога уточнюються.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Вісім боїв завершено, один - досі триває.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, дев’ять боєзіткнень - тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Сім боїв - завершено, три - досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного. У результаті боєзіткнення зазнав невдачі.

На Придніпровському напрямку ворог також не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Протягом минулої доби, 21 липня, Сили оборони знищили 18 ворожих танків, 51 артсистему та 17 БМП. Крім того, Росія втратила 1050 одиниць особового складу.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
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