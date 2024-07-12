Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку

12 липня, 2024 п'ятниця
16:49
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

З початку доби 12 липня відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку, там відбулося вже 29 боєзіткнень

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини знаходяться під систематичним вогнем артилерії та РСЗВ противника, від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів прикордоння, таких як Бучки, Леонівка, Єліне, Пожня, Середина Буда, Попівка, Іскрисківщина, Велика Писарівка, Миропільське.

Крім того, окупанти здійснили обстріл некерованими авіаційними ракетами район Олександрівки Чернігівщини. Ворогом проводиться диверсійно-розвідувальна діяльність.

Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, зі сторони росії терористи завдали шість ударів, зокрема, скинули 12 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Стариця, Липці, Малі Проходи, Вовчанськ.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку російські окупанти вісім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого, Вовчанська та Стариці. Наразі триває бойове зіткнення поблизу Стариці. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового та Новоселівки, застосував КАБи по Куп’янську. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Чотири боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще шість - триває.

На Сіверському напрямку ворог також виявляє активність. Поблизу населених пунктів Роздолівка та Виїмка оборонці української землі відбивають три атаки противника. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Андріївки та Іванівського. Дві атаки досі тривають. Ворогом здійснено авіаційні удари штурмовою авіацією по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до 12. Зосередження зусиль ворога відмічається в районі Північного, Залізного та Нью Йорка. Українські воїни відбили дев’ять атак противника, ще три боєвих зіткнення тривають.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Олександрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресу, Лозуватського, Новоолександрівки, Карлівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 20 атак противника, дев’ять боїв - ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку також продовжуються бої поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито одну ворожу атаку неподалік Водяного, ще дві атаки триває біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили три штурми росіян. Тут окупанти зазнали невдачі у районі Малої Токмачки та Роботиного.

  • Протягом минулої доби українські військові ліквідували та знешкодили щонайменше 1030 російських окупантів. Також ворог втратив 48 артилерійських систем і 9 танків.

Теги:
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Вовчанськ
Торецьк
Читайте також:
F-16
11 липня, 2024 четвер
Не просто переміщення літаків: у НАТО пояснили, чому передають Україні F-16 так повільно
білоруські військові
10 липня, 2024 середа
У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
11 липня, 2024 четвер
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.25
  • EUR
    Купівля 44.19
    Продаж 44.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
17:40
У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
17:38
соцмережа Х (Твіттер)
Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
17:37
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
17:26
путін
Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб
17:24
комп'ютер
Українські школи отримають технології від Тайваню: оголошено переможців проєкту Leave no one behind
17:19
На фото: Монатік
MONATIK і Галкін виступили разом на весіллі в Італії, представники українського співака прокоментували
17:14
Віктор Орбан
"Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди": МЗС Німеччини про головування Угорщини у Раді ЄС
17:10
Дмитро Лубінець
Україні з 2014 року вдалося повернути з російського полону 161 цивільного, - Лубінець
17:10
Володимир Зеленський
"Українці не хочуть припинення війни, бо без воєнного стану доведеться провести вибори": маніпуляції світових ЗМІ за 12 липня
17:07
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС РФ лякають українців підривом дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. У ЦПД пояснили, навіщо
17:00
планета земля
Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося
16:55
ракетна атака на Охматдит
Ракетний удар РФ 8 липня: український бізнес пожертвував мільйони гривень на допомогу Охматдиту
16:52
На фото: Актор Віталій Гогунський
Машков, Гогунський та ще 4 артисти з РФ потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
16:47
хімічна атака
РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД
16:46
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря
16:43
в'язниця
Кримчанин, який воював проти України, отримав 15 років, ще трьом мешканцям ТОТ оголосили підозру
16:34
на фото Денис Шмигаль у Харкові
Постачатимуть тепло в разі відсутності світла: у Харкові встановили перші міні-ТЕЦ
16:27
Олівер Трі
У Литві скасували виступ американського співака Олівера Трі через його участь у фестивалі, що спонсорується Яндексом
16:24
Оновлено
літак
У Підмосков’ї впав пасажирський літак: на борту були лише члени екіпажу
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Про Байдена, його обмовки та чому це катастрофа для його кампанії
16:02
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ оновили дані 2,7 млн українців
15:51
Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню
15:47
MELANYA
Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"
15:42
уряд Норвегії, Норвегія
У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ
15:38
ЗСУ
Українські військові проходитимуть обов'язковий курс із вивчення норм міжнародного гуманітарного права
15:33
Ексклюзив
знищена техніка ворога
Росіяни намагалися прорватися, але втратили усю техніку: командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
15:24
Дитяче Євробачення
Стало відомо, хто обиратиме фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення – 2024
15:21
Оновлено
кримські татари
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
15:06
Бізнес, економіка під час війни
Попри негативні фактори ВВП України за перше півріччя зріс на 4,1%, - Мінекономіки
15:01
Окупанти відправляють студентів з ТОТ Луганщини працювати на заводи КамАЗ, - Спротив
14:39
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Токсикологічний корпус Охматдиту не підлягає відновленню, - Ляшко
14:37
У Росії проблеми з роботою YouTube: ЗМІ припускають, що сервіс можуть повністю заблокувати
14:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Сергій Фурса
Ідеальних санкцій не існує
13:49
граната розтяжка заміновано
На Харківщині під час евакуації 6 людей підірвалися на розтяжці
13:46
Новини Заходу України
Укрзалізниця додала жіночі купе в потяги на 4 популярні напрямки: перелік
13:37
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Костін закликав МКС притягнути РФ до відповідальності за удар по Охматдиту
13:36
Гізо Углава
Заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов поліграф і не причетний до зливів інформації
13:34
зимовий час
Скасування переходу на "літній" і зимовий" час: комітет ВРУ рекомендував ухвалити законопроєкт в цілому
13:27
Принц Гаррі
Принц Гаррі отримав нагороду за заснування Ігор нескорених для поранених військовослужбовців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV