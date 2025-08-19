Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті зафіксували 78 боїв: Сили оборони відбили 31 атаку на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксували 78 боїв: Сили оборони відбили 31 атаку на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
16:43
Війна з Росією війна з Росією

Від початку доби вівторка, 19 серпня, на російсько-українському фронті відбулося 78 бойових зіткнень: ворог найактивніший на Покровському напрямку

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Прогрес, Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Ясна Поляна Сумської області, також авіаударів зазнали – Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода та Чернацьке Сумської області.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві ворожі атаки. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 122 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, сім з яких із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції українських підрозділів у районах Синьківки та Степової Новоселівки; дві атаки російських окупантів відбито, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя та Григорівки. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; ще одне боєзіткнення триває. Під ударами ворожих бомб опинилася Костянтинівка.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Добропілля.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив, завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка, здійснив чотири безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

  • У ніч на 19 серпня дрони СБУ уразили два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій частині Луганщини. 
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:26
Ізраїль, військові
Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
OPINION
Будапештський меморандум ми вже проходили
15:48
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
15:48
Дональд Трамп
Україна отримає багато землі, - Трамп
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
13:29
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
13:11
Лавров
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
12:54
Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
12:40
штучний інтелект
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
12:36
"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка
12:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
Більше новин
