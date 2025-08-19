Від початку доби на фронті зафіксували 78 боїв: Сили оборони відбили 31 атаку на Покровському напрямку

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Прогрес, Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Ясна Поляна Сумської області, також авіаударів зазнали – Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода та Чернацьке Сумської області.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві ворожі атаки. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 122 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, сім з яких із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції українських підрозділів у районах Синьківки та Степової Новоселівки; дві атаки російських окупантів відбито, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя та Григорівки. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; ще одне боєзіткнення триває. Під ударами ворожих бомб опинилася Костянтинівка.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Добропілля.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив, завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка, здійснив чотири безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.