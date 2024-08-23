Від початку доби росіяни 20 разів атакували на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артобстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Також відомо, що за сьогодні ворожа авіація завдала 14 ударів із застосуванням 20 КАБів по території Курської області РФ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи сьогодні чотири рази штурмували позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. Наразі три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Українські захисники відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення досі тривають. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши уже на райони населених пунктів Новоосинове, Богуславка та Кругляківка десять КАБів.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атаки в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже вісім ворожих атак. Поблизу Тернів наразі триває бій.

На Сіверському напрямку продовжуються бої. Супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного сім разів, намагаючись захопити українські позиції. Сили оборони відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмові дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку відбулося п’ять ворожих атак. Противник атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Українські захисники вже відбили три атаки, ще дві - тривають. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами.

Покровський напрямок - найгарячіша ділянка фронту. Так, з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати українських захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 11 атак противника, дев’ять боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку теж непроста ситуація, кажуть у Генштабі. Тут загарбники 15 разів атакували українські підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої тривають в п’яти локаціях.

На Времівському напрямку загарбники сім разів йшли в наступ на позиції українських військ. Поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки вже відбито три ворожих атаки, бої тривають поблизу Водяного.

На інших напрямках наразі ворог активних дій не веде, проте залучає бомбардувальну та штурмову авіацію, обстрілює позиції українських військ та населені пункти з артилерійського озброєння та РСЗВ.