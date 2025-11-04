Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення, найважча ситуація на Покровському напрямку

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 16:00.

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти: Бобилівка, Гірки, Кучерівка, Василівка, Шалигине Сумської області; Заріччя, Сергіївське Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 87 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На окремих ділянках захисники мали частковий успіх, просунулись уперед та закріпились.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку РФ армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. Два бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили сім наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.