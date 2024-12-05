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Від початку доби на фронті зафіксували 106 боєзіткнень: найбільше атак ворога на Курахівському напрямку

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
16:33
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

Від початку доби четверга, 5 грудня, на російсько-українському фронті відбулося 106 бойових зіткнень, серед них 35 на Курахівському напрямку

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області. Крім того, ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову та на Харківському напрямку в районі Круглого.

Ситуація на основних напрямках

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

Наші захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру. Сили оборони відбили одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.

На Оріхівському захисники відбили атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наразі ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються. 

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1580 військових. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 13 танків. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Військові новини
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