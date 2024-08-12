Від початку евакуації із Сумщини вивезли 19,8 тис. людей

Про це повідомив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в етері телемарафону.

"На сьогодні вже 19 800 евакуйованих, серед них практично 2000 дітей... Звідти, де було оголошено 6 серпня, це 23 населені пункти, на сьогодні вже евакуйовано приблизно 3800 осіб, із них 175 дітей", - розповів він.

Артюх наголосив, що через російські обстріли Сумщини в деяких районах запровадили обовʼязкову евакуацію.

"Рік тому ми, розуміючи можливість захисту населення, оголосили евакуацію для п'ятикілометрової зони в 115 населених пунктах. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найнебезпечніша ситуація, ми оголосили обов'язкову евакуацію і примусову. Примусова стосується двох громад. Це Середино-Будська громада в Шосткинському районі та Великописарівська громада в Охтирському районі. Насамперед це стосується дітей", - додав він.