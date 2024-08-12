Від початку евакуації із Сумщини вивезли 19,8 тис. людей
Із Сумської області від початку евакуації вдалось вивезти 19,8 тис. мешканців, серед них близько 2 тис. дітей
Про це повідомив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в етері телемарафону.
"На сьогодні вже 19 800 евакуйованих, серед них практично 2000 дітей... Звідти, де було оголошено 6 серпня, це 23 населені пункти, на сьогодні вже евакуйовано приблизно 3800 осіб, із них 175 дітей", - розповів він.
Артюх наголосив, що через російські обстріли Сумщини в деяких районах запровадили обовʼязкову евакуацію.
"Рік тому ми, розуміючи можливість захисту населення, оголосили евакуацію для п'ятикілометрової зони в 115 населених пунктах. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найнебезпечніша ситуація, ми оголосили обов'язкову евакуацію і примусову. Примусова стосується двох громад. Це Середино-Будська громада в Шосткинському районі та Великописарівська громада в Охтирському районі. Насамперед це стосується дітей", - додав він.
- 7 серпня у Сумській області оголосили примусову евакуацію населення п'яти громад - 23 населених пунктів.
- 9 серпня повідомлялось, що за попередніми підрахунками МВС, наразі є необхідність евакуювати з Сумської області близько 20 тис. людей.
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