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Війна з Росією: хроніка
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Від початку вторгнення РФ зруйнувала понад 500 релігійних споруд, - Зеленський

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
11:20
Війна з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд

Зміст

Про це він написав в Telegram.

"Від початку цієї війни російські удари зруйнували вже понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд. Усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла", - написав президент.

Зеленський наголосив, що засудження від усього світу має отримати російська держава - "найбільший терорист у сьогоднішньому світі".

"І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя - життя, яке Росія хоче знищити повністю", - додав Зеленський.

  • Російська окупаційна армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури Херсона. Унаслідок цього місто частково залишилося без електроенергії.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
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