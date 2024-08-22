Від початку вторгнення РФ зруйнувала понад 500 релігійних споруд, - Зеленський

Про це він написав в Telegram.

"Від початку цієї війни російські удари зруйнували вже понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд. Усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла", - написав президент.

Зеленський наголосив, що засудження від усього світу має отримати російська держава - "найбільший терорист у сьогоднішньому світі".

"І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя - життя, яке Росія хоче знищити повністю", - додав Зеленський.