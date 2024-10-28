Від травм, отриманих унаслідок російського обстрілу в Костянтинівці на Донеччині, помер поліцейський Віталій Сердюк

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області

Поліцейський з логістики, старший сержант поліції Віталій Сердюк працював у Костянтинівці. Під час служби поряд з ним вдарила авіабомба.

Віталій Сердюк був залучений до евакуації цивільного населення. Унаслідок влучання керованої авіабомби правоохоронець отримав надважкі поранення. Лікарі боролися за його життя близько доби, проте врятувати 42-річного чоловіка не вдалося.

У поліцейського залишилась мати, брат, дружина, 17-річна донька та 6-річний син.