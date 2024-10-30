"Відбувається просування ворога": генерал-лейтенант Романенко назвав ділянки фронту, де ситуація стає критичною
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що навколо Селидового і на заході від Вугледара відбувається просування ворога вперед
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На окремих напрямках ситуація з важкої переходить у критичну. Маються на увазі такі райони ведення бойових дій, як навколо Селидового і на заході від Вугледара. Там відбувається просування ворога вперед. За рахунок цього формуються умови для того, щоб рушити в напрямку Курахового з півдня. Зараз в районі Курахового, де розташовано Гірник і Курахівка, Гірник захоплений ворогом, і тому в цій кишені війська Сил оборони України виводять", - зауважив Романенко.
За словами генерал-лейтенанта, також тривають ар'єргардні важкі бої на півночі від Курахового.
"Зберігається підхід, пов'язаний з оперативними обхватами, тому мають місце як тактичні дії в районі Гірника і Курахівки, так і більш масштабні операції навколо Курахового. Хоча розуміємо, що головна націленість ворога через Курахове, який росіяни планують захопити, - це Покровськ", - наголосив Романенко.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник діє на межі своїх логістичних можливостей.
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