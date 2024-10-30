"Відбувається просування ворога": генерал-лейтенант Романенко назвав ділянки фронту, де ситуація стає критичною

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На окремих напрямках ситуація з важкої переходить у критичну. Маються на увазі такі райони ведення бойових дій, як навколо Селидового і на заході від Вугледара. Там відбувається просування ворога вперед. За рахунок цього формуються умови для того, щоб рушити в напрямку Курахового з півдня. Зараз в районі Курахового, де розташовано Гірник і Курахівка, Гірник захоплений ворогом, і тому в цій кишені війська Сил оборони України виводять", - зауважив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, також тривають ар'єргардні важкі бої на півночі від Курахового.

"Зберігається підхід, пов'язаний з оперативними обхватами, тому мають місце як тактичні дії в районі Гірника і Курахівки, так і більш масштабні операції навколо Курахового. Хоча розуміємо, що головна націленість ворога через Курахове, який росіяни планують захопити, - це Покровськ", - наголосив Романенко.