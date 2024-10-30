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Фронт тріщить, але не сиплеться, - Згурець

Оксана Ліховід
30 жовтня, 2024 середа
11:05
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник діє на межі своїх логістичних можливостей

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Фронт тріщить, але не сиплеться. Маємо 800 км фронту, 9 найгарячіших ділянок з 11. Є відступ з певних найбільш складних напрямків, але фронт не сиплеться. Питання в тому, аби зберегти цю тонку, натягнуту лінію нашої оборони, так щоб не було прориву противника. Адже потім стримати противника буде важко. Але противник діє на межі своїх логістичних можливостей", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі росіяни кидають резерви по всіх напрямках фронту, аби в нас не було можливості перекидати власні резерви на різні ділянки.

"Темпи поповнення противника не є значними. Вони більші, ніж наші, але не такі, щоб забезпечити оперативні прориви, що можуть лякати наших громадян, які говорять, що після Покровська буде прорив до Дніпра. До Покровська ще треба пройти значну кількість ділянок. Зараз бачимо, що Покровськ добре укріплений, але це не означає, що ця оборона дійсно буде міцною. До Покровська ще багато ділянок, де противника можна знищувати", - наголосив Згурець.

  • Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін упевнений, що для перемоги нам потрібно вивчити свої помилки.
  • Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що все озброєння ворога досягає центральних частин Куп'янська.
  • Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус зазначив, що ворог використовує весь наявний арсенал для ударів по місту.
     
Теги:
Новини
Україна
Дніпро
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
ЗСУ
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Запорізька область
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
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