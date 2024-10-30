Фронт тріщить, але не сиплеться, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Фронт тріщить, але не сиплеться. Маємо 800 км фронту, 9 найгарячіших ділянок з 11. Є відступ з певних найбільш складних напрямків, але фронт не сиплеться. Питання в тому, аби зберегти цю тонку, натягнуту лінію нашої оборони, так щоб не було прориву противника. Адже потім стримати противника буде важко. Але противник діє на межі своїх логістичних можливостей", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі росіяни кидають резерви по всіх напрямках фронту, аби в нас не було можливості перекидати власні резерви на різні ділянки.

"Темпи поповнення противника не є значними. Вони більші, ніж наші, але не такі, щоб забезпечити оперативні прориви, що можуть лякати наших громадян, які говорять, що після Покровська буде прорив до Дніпра. До Покровська ще треба пройти значну кількість ділянок. Зараз бачимо, що Покровськ добре укріплений, але це не означає, що ця оборона дійсно буде міцною. До Покровська ще багато ділянок, де противника можна знищувати", - наголосив Згурець.