"Купа генералів не бачили фронту": Жорін назвав складові перемоги України

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, він вірить у перемогу, якщо Україна вивчить свої помилки.

"Ми маємо найдосвідченішу армію у світі, всі сучасні засоби ведення бою реалізовуються лише у нас. Але чомусь, маючи весь цей досвід, ми забуваємо що маємо воювати по-іншому - не так, як "рашка". Досі в командуванні є купа генералів, які не бачили фронту й не розуміють базових речей, актуальних для фронту. Через що роблять стратегічні помилки", - пише заступник командира 3-ї ОШБр.

Жорін назвав три пункти, які необхідні для перемоги.

"1. Довести до ладу армію та зробити нарешті висновки. За стратегічні помилки має бути відповідальність - лише тоді ми не будемо їх повторювати в майбутньому; 2. Стабілізувати лінію фронту, плануючи хід подій та адекватну відповідь на них. Усвідомити, що конкурувати з РФ ми можемо, тільки коли будемо воювати технологічно та розумно. Завчасно готувати фортифікаційні споруди - якісно, а не х*** знає як; 3. Підійти до мобілізації суспільства, всього суспільного життя, яке буде орієнтуватись на найважливіші на сьогодні події. Що неможливо без цілеспрямованої інформаційної політики", - пише Максим Жорін.

Заступник командира 3-ї ОШБр наголосив, що це не вичерпний перелік.