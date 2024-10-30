Бої точаться дуже близько: начальник Часовоярської МВА про ситуацію в місті

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Часів Яр виглядає доволі страшно. Наразі бої точаться дуже близько. Ворог використовує фактично весь наявний арсенал. Їм справді байдуже, по кому та чому завдавати ударів. Останні кілька тижнів росіяни знову почали розкидати по місту міни "Пелюстки" ПФМ-1, від яких страждають місцеві мешканці. Через те, що ці міни бувають різних кольорів, а зараз осінь і на дорозі багато сміття, їх дуже важко побачити. Люди вже неодноразово отримували поранення від цих небезпечних предметів", - наголосив Чаус.

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації також додав, що в місті залишається близько 400 людей.

"Ми зараз уточнюємо списки. Деякі люди самостійно почали виїжджати, використовуючи власний транспорт. Протягом тижня матимемо точнішу інформацію", - зауважив Чаус.