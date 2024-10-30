Відбувається велике перекидання штурмових підрозділів РФ через Бердянський напрямок до лінії фронту, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що підрозділи РФ просуваються ближче до лінії фронту
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Спостерігаємо значне пересування нових військових сил. Зафіксовано прибуття нових підрозділів із РФ, які перекидаються через Бердянський напрямок ближче до Токмака. Також помічаємо, як підрозділи просуваються ближче до лінії фронту, до Вугледару, Волноваського району та на північ Маріупольського району. В маріупольсько-бердянській агломерації, де тривала підготовка нових контрактників, процес майже завершено", - зауважив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, також спостерігаємо значне перекидання живої сили, зокрема штурмових підрозділів, від Бердянська до Токмака.
"Це все формує активність уздовж лінії фронту на Запорізькому напрямку від Гуляйполя до Вугледара. Крім того, зафіксована активна ворожа авіація, як гвинтокрили, так і літаки, які здійснюють пуски КАБів і ракет. Це свідчить про агресивні дії в районі Вугледара, де противник намагається штурмувати. Подібну активність авіації ми спостерігали під час окупації Вугледара, після чого була певна оперативна пауза, але зараз спостерігається знову активізація", - додав Андрющенко.
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