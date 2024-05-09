Відбувалися стрілкові бої, але в Часів Яр ворог не зайшов, - боєць ЗСУ Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що оперативна ситуація в Часовому Яру дуже важка
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У Часів Яр росіяни не зайшли, хоча два тижні активно намагалися. Ворог тиснув на мікрорайон Канал, який найближчий до Бахмута. Вони намагалися взяти місто у лещата з двох сторін. Наразі тримають дороги під обстрілом, досить важко, але місто наше. Іноді росіяни підходили дуже близько, вже відбувалися стрілецькі бої з міста, але в місто вони так і не зайшли", - наголосив Сазонов.
За словами військовослужбовця ЗСУ, оперативна ситуація в Часовому Яру дуже важка.
"Насправді оперативна ситуація дуже важка. Ворог має перевагу за кількістю БК і снарядів. Працює ворожа авіація, скидаючи КАБи на місто. Працює ствольна артилерія, багато касетних боєприпасів. Тобто місто руйнується, багато домів і вулиць зруйновано", - додав Сазонов.
- Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в Часовому Яру на Донеччині залишаються 679 мешканців, які відмовляються покинути місто.
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