Відбувалися стрілкові бої, але в Часів Яр ворог не зайшов, - боєць ЗСУ Сазонов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Часів Яр росіяни не зайшли, хоча два тижні активно намагалися. Ворог тиснув на мікрорайон Канал, який найближчий до Бахмута. Вони намагалися взяти місто у лещата з двох сторін. Наразі тримають дороги під обстрілом, досить важко, але місто наше. Іноді росіяни підходили дуже близько, вже відбувалися стрілецькі бої з міста, але в місто вони так і не зайшли", - наголосив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, оперативна ситуація в Часовому Яру дуже важка.

"Насправді оперативна ситуація дуже важка. Ворог має перевагу за кількістю БК і снарядів. Працює ворожа авіація, скидаючи КАБи на місто. Працює ствольна артилерія, багато касетних боєприпасів. Тобто місто руйнується, багато домів і вулиць зруйновано", - додав Сазонов.