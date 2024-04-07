"Відчують їх і наші вороги": Сирський та Умєров ознайомились з новими дронами та роботизованими системами для ЗСУ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський зазначив, що українські військові у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань обов’язково спираються на технологічні інновації.

"Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги", - зазначив він.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Також, за словами головкома, технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів та розвивають стартапи на підставі завдань, які ставлять Сили оборони.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

"Будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", - зазначив Сирський.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ