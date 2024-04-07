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Головна Війна з Росією "Відчують їх і наші вороги": Сирський та Умєров ознайомились з новими дронами та роботизованими системами для ЗСУ

"Відчують їх і наші вороги": Сирський та Умєров ознайомились з новими дронами та роботизованими системами для ЗСУ

7 квітня, 2024 неділя
15:00
Війна з Росією Сирський та Умєров ознайомились з новими дронами та роботизованими системами для ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров ознайомились із новітніми розробками українських виробників дронів та роботизованих систем

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський зазначив, що українські військові у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань обов’язково спираються на технологічні інновації.

"Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги", - зазначив він. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ


Також, за словами головкома, технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів та розвивають стартапи на підставі завдань, які ставлять Сили оборони.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ


"Будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", - зазначив Сирський.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

 
  • 12 березня стало відомо, що в Україні почали масове виробництво роботизованих наземних платформ. Кластер Brave1 випробував на полігоні більше 50 комплексів.
  • 5 квітня повідомлялось, що в Україні пройшли випробування легкої машини для розмінування DOK-ING MV-4: вона стійка до детонації протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.
Теги:
Україна
зброя
Міністерство оборони
ЗСУ
Військові новини
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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