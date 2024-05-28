Відповідь дає тільки ATACMS: полковник ЗСУ Черник розповів, чому угруповання ворога на території РФ можна знищити лише американською зброєю

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Затягування рішення західних партнерів щодо використання Україною їхньої зброї по території РФ може призвести до утворення ще одного плацдарму, а то і кількох. Чи дозріває та перезріває проблема завдання ударів по території РФ натівською зброєю, у першу чергу зброєю США? Бо направду, тільки американська зброя і потрібна. Поясню чому. Дійсно, шведи сказали, щоб застосовували їхню зброю. А що таке їхня зброя? Це артилерія, FH77 Archer – блискуча, чудова артилерійська установка, яка до хвилини розгортається, за 10 секунд робить три постріли й поїхали далі. Але це три постріли, навіть якщо працює дивізіон, то це колона на марші. То вже тоді та колона, яка підходить до кордону, - дуже добре, але не те, що треба", - зауважив полковник ЗСУ.

За його словами, треба знищувати те угруповання противника, котре сконцентровано за 90 км від кордону, а ще й нарощується, ось що небезпечно.

"А на це відповідь дає тільки ATACMS. Ворог не дурить і не сидить у наметових містечках, а розосередився по лісосмугах і лісах. Ми розуміємо, що безпілотниками у лісах ми не повоюємо. Потрібні касетні боєприпаси. М39 – один з різновидів ATACMS, який має у своїй комплектації в межах 950 субелементів М74, тобто це така собі невеличка мандаринка, що начинена вибуховими речовинами у металевому кожусі. На висоті 30-40 м над ціллю розпадається у діаметрі до 500 м і утворює пелену осколків зі швидкістю 1000 м/с. І висікає все, що тільки може, і дерево, і живу людину у тому числі. Коли такими ракетами на тих відстанях ми почнемо засипати скупчення ворожих військ, то тоді до кордону не буде кому дійти", - резюмував Петро Черник.