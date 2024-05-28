Відповідь дає тільки ATACMS: полковник ЗСУ Черник розповів, чому угруповання ворога на території РФ можна знищити лише американською зброєю
Петро Черник, військовий експерт, полковник ЗСУ, зазначив, що треба знищувати те угруповання противника, котре нарощується та концентрується за 90 км від кордону, а для цього потрібен дозвіл США на використання касетних ATACMS по території РФ
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Затягування рішення західних партнерів щодо використання Україною їхньої зброї по території РФ може призвести до утворення ще одного плацдарму, а то і кількох. Чи дозріває та перезріває проблема завдання ударів по території РФ натівською зброєю, у першу чергу зброєю США? Бо направду, тільки американська зброя і потрібна. Поясню чому. Дійсно, шведи сказали, щоб застосовували їхню зброю. А що таке їхня зброя? Це артилерія, FH77 Archer – блискуча, чудова артилерійська установка, яка до хвилини розгортається, за 10 секунд робить три постріли й поїхали далі. Але це три постріли, навіть якщо працює дивізіон, то це колона на марші. То вже тоді та колона, яка підходить до кордону, - дуже добре, але не те, що треба", - зауважив полковник ЗСУ.
За його словами, треба знищувати те угруповання противника, котре сконцентровано за 90 км від кордону, а ще й нарощується, ось що небезпечно.
"А на це відповідь дає тільки ATACMS. Ворог не дурить і не сидить у наметових містечках, а розосередився по лісосмугах і лісах. Ми розуміємо, що безпілотниками у лісах ми не повоюємо. Потрібні касетні боєприпаси. М39 – один з різновидів ATACMS, який має у своїй комплектації в межах 950 субелементів М74, тобто це така собі невеличка мандаринка, що начинена вибуховими речовинами у металевому кожусі. На висоті 30-40 м над ціллю розпадається у діаметрі до 500 м і утворює пелену осколків зі швидкістю 1000 м/с. І висікає все, що тільки може, і дерево, і живу людину у тому числі. Коли такими ракетами на тих відстанях ми почнемо засипати скупчення ворожих військ, то тоді до кордону не буде кому дійти", - резюмував Петро Черник.
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