Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА

Про це в ефірі Еспресо заявив радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

"Розуміємо сценарії, які можуть бути. Всі бачать, куди цілить ворог. Це об'єкти енергетики, це об'єкти теплоенергетики. У нас, до речі, тиждень тому був приліт в безпосередньо в котельню в одній з громад. Тобто і це є ціллю ворога також", - сказав він.

Подорван додав, що є розуміння різних варіантів, і до них готуються.

"Це і робота автономних джерел живлення, це і переведення у разі блекаутів і тривалої відсутності електроенергії критичної структури на роботу від генераторів, це також відпрацьовано. На жаль, відпрацьовано, тому що в нас уже були два випадки по Чернігову, коли більше ніж там 3-4 години не було електрики. Готуються запаси паливно-мастильних матеріалів, блочно-модульні котельні на випадок, коли будуть проблеми з централізованим теплопостачанням. Тобто відпрацьовуються різні сценарії", - наголосив радник голови ОВА.

Він зауважив, що це відбувається не тільки в Чернігові, а і в громадах.

"У нас були випадки і по Ніжину, і по Новгород-Сіверському, випадки тривалої відсутності електрики і так сталось, що ці випадки якраз допомогли відпрацювати роботу житлово-комунальних служб, відповідно аварійності і зрозуміти, де є проблематика, де треба щось підтягнути і так далі", - підсумував Подорван.