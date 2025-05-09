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Війна з Росією: хроніка
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Відсутність реагування заохотить подальші злочини Росії не лише в Україні й не лише щодо України, – правозахисник Максим Буткевич

Олена Будько
9 травня, 2025 п'ятниця
17:15
Війна з Росією Максим Буткевич

На воєнні злочини РФ в Україні необхідно реагувати, адже відсутність реакції та покарання заохочуватиме їх продовження й масштабування

Зміст

Думками про те, якими можуть бути механізми притягнення до відповідальності за такі злочини, правозахисник Максим Буткевич поділився в кулуарах Київського безпекового форуму, де працювала кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.

"З кожним наступним днем агресії російської проти України накопичується база даних, як не сумно використовувати це формальне словосполучення, в такому трагічному контексті про російські воєнні злочини, про російські злочини геноциду. З мого досвіду, дедалі більше людей у різних країнах світу, не просто усвідомлюють це, а беруть до уваги й розуміють, що на це треба реагувати. Тому що, якщо на це не буде реагування, це фактично заохочуватиме продовження цих злочинів, не лише в Україні, не лише щодо України, тим паче ми знаємо, що Росія вчиняла і продовжує вчиняти злочини не лише проти України", – зауважив Буткевич.

Правозахисник зауважив, що в цьому процесі Україна сподівається, зокрема, на Міжнародний кримінальний суд, адже ця інституція спеціально створена для того, аби притягати до відповідальності за такі злочини. Але є й інші механізми, про які говорять менше, проте це механізми універсальної редукції – "щоб ті злочинці, які вчинили злочини війною проти людей в Україні або в Європі, могли бути засуджені у тих країнах, чия універсальна юрисдикція це дозволяє". 

"І, звісно, є ще дуже важливий інструмент, який, сподіваюся, що запущений (коментар записували 8 травня, – ред.) – спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності за злочин агресії, який створюються Радою Європи", – додав Буткевич. 

Правозахисник наголосив, що саме Рада Європи найбільш усвідомлено і швидко відреагувала на те, що є злочин агресії, за який не може притягнути до відповідальності навіть Міжнародний кримінальний суд, а отже, потрібно створення окремого трибуналу. І вона продовжує свідому лінію урегулювання злочинів Росії, тепер уже створюючи відповідні інституції. 

"Він (спецтрибунал, – ред.) зараз створюється, і це дуже важливо. Мені здається, це цілком робочий проєкт, він розвивається.Звісно, в такому утворенні, як Рада Європи, де дуже багато зацікавлених сторін, для створення робочого механізму треба досягти консенсусу та знайти ресурси для цього, але ми бачимо, що це зараз відбувається", – зазначив він.

Максим Буткевич зауважив, що Росія не лише вчиняє воєнні злочини, а й водночас намагається посіяти паніку і зневіру в українському суспільстві. Зокрема, нехтуючи міжнародним правом і розстрілюючи військовополонених.

"Вочевидь, вони психологічно хочуть вплинути на українську державу та людей, посилити зневіру. Маючи досвід полону, я це бачив зсередини, тому що до нас не ставились як до полонених відповідно до  Женевських угод. Але цей найжорстокіший вид демонстрації нехтування міжнародним гуманітарним правом – це саме відео розстрілу військовополонених. І ми бачимо, що таких випадків стало більше", – наголосив правозахисник.

  • У Львові в День Європи, 9 травня, дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
воєнні злочини Росії
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