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Вихід із Авдіївки: NYT написало про 850-1000 українців у полоні, в ЗСУ назвали це російською пропагандою

21 лютого, 2024 середа
19:52
Війна з Росією Авдіївка

Оперативно-стратегічне угрупування військ "Таврія" спростувало інформацію The New York Times про 850-1000 воїнів, які потрапили у полон під час виходу з Авдіївки

Про це спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав в етері телемарафону.

"Не знаю, свідомо чи мимохідь, але автори NYT поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування. Ті джерела, на які вони посилаються, вони абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж", - заявив Лиховій.

За словами спікера, ЗСУ не приховували те, що під час відступу з Авдіївки частина бійців не вийшла на зв'язок. Проте число 850-1000 полонених, про які писав The New York Times, - це російський фейк.

"Ці заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена. Так, полонені є, але їх кількість обчислюється в жодному разі не сотнями", - наголосив Лиховій.

Вихід з Авдіївки

З метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.

Українські захисники під Авдіївкою завдали ворогові величезних втрат. Лише в особовому складі вони перевищили 47 тис. військових, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
полонені
Донеччина
фейк
Авдіївка
російські фейки
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