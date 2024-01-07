"Використали великий запас ракет до ППО": Ігнат про останні масовані атаки РФ

Про це він розповів в етері Еспресо

"Щодо новин про постачання ракет до систем Patriot хочу наголосити, що ця інформація завжди була обмеженою. Всі повинні розуміти як цю інформацію сприймає наш противник. Спочатку інформація про затримку передачі F-16, потім про ракети до систем ППО Patriot і відразу ж в Росії цим новинам починають радіти. До того ж в західних ЗМІ ця інформація надходить від не названих джерел. Таким чином ми починаємо програвати інформаційну війну", - зазначив Ігнат.

За словами Ігната, Україна постійно потребує поповнення запасів ракет до систем ППО

"Ми витратили дуже багато ракет і ресурсів на дві дуже потужні атаки Росії. Це все доведено до наших партнерів. Вони знають реальну потребу. Тому не потрібно в ЗМІ писати про те чи можуть нас забезпечити ракетами до систем ППО. Зараз ми і наші партнери працюємо над цим питанням. Ми вже два роки в стані війни, коли ми постійно маємо потреби в ракетах до систем ППО. Теж саме стосується і радянських систем С-300 і "Бук-М1". Ми не виробляємо ракет до цих систем й давно використали власні запаси. Все з чим працюють ці системи - надається нашими союзниками", - додав він.

У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 22 загиблих.