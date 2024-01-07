Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Використали великий запас ракет до ППО": Ігнат про останні масовані атаки РФ
Ексклюзив

"Використали великий запас ракет до ППО": Ігнат про останні масовані атаки РФ

7 січня, 2024 неділя
12:06
Війна з Росією ЗРК NASAMS

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для відбиття останніх масованих атак сили ПС ЗСУ використали чималий запас ракет до систем ППО

Про це він розповів в етері Еспресо

"Щодо новин про постачання ракет до систем Patriot хочу наголосити, що ця інформація завжди була обмеженою. Всі повинні розуміти як цю інформацію сприймає наш противник. Спочатку інформація про затримку передачі F-16, потім про ракети до систем ППО Patriot і відразу ж в Росії цим новинам починають радіти. До того ж в західних ЗМІ ця інформація надходить від не названих джерел. Таким чином ми починаємо програвати інформаційну війну", - зазначив Ігнат.

За словами Ігната, Україна постійно потребує поповнення запасів ракет до систем ППО

"Ми витратили дуже багато ракет і ресурсів на дві дуже потужні атаки Росії. Це все доведено до наших партнерів. Вони знають реальну потребу. Тому не потрібно в ЗМІ писати про те чи можуть нас забезпечити ракетами до систем ППО. Зараз ми і наші партнери працюємо над цим питанням. Ми вже два роки в стані війни, коли ми постійно маємо потреби в ракетах до систем ППО. Теж саме стосується і радянських систем С-300 і "Бук-М1". Ми не виробляємо ракет до цих систем й давно використали власні запаси. Все з чим працюють ці системи - надається нашими союзниками", - додав він.

  • У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про понад 100 поранених та 22 загиблих.
  • Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
Україна
Росія
ППО
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
ракетний удар
зброя для України
Читайте також:
Австрія
6 січня, 2024 субота
Через війну в Україні та енергетичну кризу в Австрії став банкрутом великий виробник опалювальної техніки
ГУР
6 січня, 2024 субота
ГУР знищило 2 російських "панцири" на Бєлгородщині. Це втрати на $20-30 млн
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
4 січня, 2024 четвер
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 січня
12:19
Оновлено
Ворог вдарив по середмістю Херсона: двоє людей загинуло, ще двоє поранені
12:17
Росіяни вранці запустили ракету в напрямку Дніпра, її збили
12:07
OPINION
Орест Сохар
Гра на випередження: хто раніше конфіскує активи Кремля — США чи Європа?
12:04
австралійський павук
В Австралії знайшли гігантського самця найотруйнішого павука у світі
11:41
заморозки
У столиці Норвегії зафіксували температурний рекорд, небувалі морози тривають у Швеції та Фінляндії
11:16
Оновлено
Обстріл Покровсього району 6 січня
Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 12 загиблих - 6 дітей, поранено 9 людей
11:08
Жозеп Боррель
Боррель зустрівся із політичним представником "Хезболли", - ЗМІ
10:46
Ілюстративне зображення
Американські вчені назвали фактор, який сприяє здоров'ю та довголіттю собак
10:08
До України прибула очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
До України прибула очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
10:00
OPINION
Михайло Гончар
Росія чинить свавілля у Чорному морі. НАТО мовчить
09:50
росгвардія
РФ зміцнює ресурси росгвардії на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки країни, - британська розвідка
09:32
Голова Євроради заявив, що може достроково залишити посаду: його місце тимчасово займе Орбан, - ЗМІ
08:57
Маріуполь окупанти порт
ЗСУ під Маріуполем знищили недобудований окупантами залізничний міст, - Андрющенко
08:33
Оновлено
Обстріл Дніпра 6 січня
РФ атакувала Україну "шахедами": у Дніпрі є влучання у будинок, на Миколаївщині - у рекреаційну зону
08:27
Ентоні Блінкен
Блінкен: Туреччина найближчим часом ратифікує членство Швеції в НАТО
08:08
OPINION
Віктор Каспрук
Про вибори у США та війну в Україні
08:07
США китай санкції
Китай наклав санкції на низку компаній зі США через продаж зброї Тайваню
07:57
Інфографіка
Сухопутні війська ЗСУ
РСЗВ, 4 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:51
Ллойд Остін
"З нетерпінням чекаю повернення до Пентагону": Остін розповів про стан здоров'я після госпіталізації
07:31
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
ППО вночі знищила 21 з 28 російських "шахедів"
01:39
Євген Коноплянка
"Багато жовчі": гендиректор клубу-переможця ЛЧ накинувся на Коноплянку
2024, субота
6 січня
23:18
Зеленський з Залужним
Все менше й менше спокійних ночей в окупантів, - Зеленський
22:59
курятина
Слідом за дефіцитом яєць у Росії почалася нестача курятини, - ЗМІ
22:27
Угорщина - ЄС
Від жодного угорця не чув, що вони підтримують РФ, - футболіст Месхі
22:16
Оновлено
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
22:01
Оновлено
польський кордон, блокада
Фермери і польський уряд підписали домовленість про припинення блокади ПП "Медика — Шегині"
21:42
ГУР
ГУР знищило 2 російських "панцири" на Бєлгородщині. Це втрати на $20-30 млн
21:31
Ексклюзив
У Києві представили виставу про Василя Стуса
У Києві представили виставу про Василя Стуса
21:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Допомога Арабських Еміратів в обміні українських військових: Портников про корисливість Путіна у співпраці
21:19
Василь Малюк
Зеленський підвищив у званнях очільника СБУ Малюка та його заступника
21:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 січня: долар та євро надалі дорожчають
20:55
Поліція відкрила справу через бійку зі стріляниною в харківському ТЦ
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп є лідером, і цьому завадити можуть лише судові вироки, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
20:38
марш білоруської опозиції у Варшаві
Гратиме заборонена білоруська музика, виступатимуть воїни-добровольці та опозиціонери: за підтримки Полку Калиновського постало "РокРадыёBY"
20:17
Ексклюзив
технології, ЗСУ, зброя для України
Захід дозволить бити по РФ, коли ця зброя буде виготовлена в Україні, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко про розвиток ВПК
20:11
Анонс
Концертний виступ Тараса Чубая
Тарас Чубай виступить на сцені Львівської національної опери
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Як сфальшувати історію
19:56
ЗСУ, мобілізація
У Комітеті з питань нацбезпеки розповіли, коли ухвалять рішення щодо законопроєкту про мобілізацію
19:31
ЗСУ
РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки за добу 5 разів намагалася за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
19:15
OPINION
Обкладинка тижневика Княжицбкий. Політика про мобілізпцію
Про мобілізацію, стратегію перемоги і уряд національного порятунку, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV