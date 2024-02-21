Використання наркотичних препаратів на фронті: видано першу ліцензію

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначено, що представники оборонного відомства приєднаються до робочої групи, що розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова повідомила, що минулого тижня була видана перша ліцензія на роботу в бойових умовах із прекурсорами й наркотичними засобами.

"Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - зауважила вона.

Калмикова додала, що посилення співпраці Міністерства оборони з Держлікслужбою дозволить "більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів".