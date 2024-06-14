Вимога Путіна віддати йому 4 області України - ознака слабкості, час працює проти нього, - журналіст Яніцький

Таку думку висловив журналіст Андрій Яніцький в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін пропонує умови, які навіть не варто обговорювати. Він втратив єдиний обласний центр, який після 2022 року захопив - Херсон. Зараз тупцяє на одному тому самому місці вже понад рік. На жаль, українські війська не відкинули під час контрнаступу до Криму хоча б російські війська, тому ситуація патова. Але на мій погляд, час грає нам на руку. Тому що військові потуги України збільшуються, ми очікуємо на літаки. Путін, звісно, намагається себе якимось чином захистити. Тобто це скоріше, є ознакою його слабкості", - зазначив він.

Про російські заяви, заклики до перемовин дуже добре сказав покійний Джохар Дудаєв, президент Чеченської Республіки Ічкерія: "Коли РФ відчуває слабкість, тоді вона пропонує перемовини, після того переугруповується, шукає слабкі місця у своїх опонентів і знову нападає". Тому зрозуміло, що йти на жодні перемовини немає сенсу, - додав Яніцький.