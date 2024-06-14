Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Вимога Путіна віддати йому 4 області України - ознака слабкості, час працює проти нього, - журналіст Яніцький
Ексклюзив

Вимога Путіна віддати йому 4 області України - ознака слабкості, час працює проти нього, - журналіст Яніцький

14 червня, 2024 п'ятниця
23:30
Війна з Росією путін

Заява Путіна про те, що Україна повинна вивести Збройні Сили з декількох областей, щоб припинити війну та почати переговори - є ознакою його слабкості

Зміст

Таку думку висловив журналіст Андрій Яніцький в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін пропонує умови, які навіть не варто обговорювати. Він втратив єдиний обласний центр, який після 2022 року захопив - Херсон. Зараз тупцяє на одному тому самому місці вже понад рік. На жаль, українські війська не відкинули під час контрнаступу до Криму хоча б російські війська, тому ситуація патова. Але на мій погляд, час грає нам на руку. Тому що військові потуги України збільшуються, ми очікуємо на літаки. Путін, звісно, намагається себе якимось чином захистити. Тобто це скоріше, є ознакою його слабкості", - зазначив він.

Про російські заяви, заклики до перемовин дуже добре сказав покійний Джохар Дудаєв, президент Чеченської Республіки Ічкерія: "Коли РФ відчуває слабкість, тоді вона пропонує перемовини, після того переугруповується, шукає слабкі місця у своїх опонентів і знову нападає". Тому зрозуміло, що йти на жодні перемовини немає сенсу, - додав Яніцький.

  • Нещодавно Путін почав просувати наратив про готовність РФ до перемовин з Україною.
  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.  
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
переговори з РФ
Читайте також:
Каховська ГЕС
13 червня, 2024 четвер
Після підриву Каховської ГЕС росіяни планують заповнити зрошувальні канали артезіанською водою, - Федоров
Електронні сигарети
13 червня, 2024 четвер
Спільнота лікарів застерегла Верховну Раду від податкових преференцій на ТВЕНи
Український мирний саміт
13 червня, 2024 четвер
Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
00:00
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, п'ятниця
14 червня
23:58
Джамал Мусіала, збірна Німеччини, збірна Шотландії, Євро-2024
Німеччина познущалась з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024
23:49
Україна - Євросоюз
Посли ЄC погодили рамки перемовин про вступ України та Молдови, названо дату початку
23:45
Кримський міст
Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК
22:57
ЄС передав Україні 12 собак-саперів
Допомога армії: ЄС передав Україні 12 собак-саперів
22:42
Зеленський і Путін
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
22:30
Фінляндія НАТО
НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"За один стіл з Путіним": нові маніпуляції диктатора, допомога від Німеччини та угода зі США. Воєнні підсумки тижня
22:01
G7
G7: Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування, а РФ має відшкодувати їй понад $486 млрд збитків
21:57
зерно, експорт
З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік
21:44
Андрій Шевченко
Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024
21:27
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Укренерго попередило про ускладнення ситуації в енергетиці наступного тижня: причина
21:18
Інтерв’ю
Павел Коваль у Берліні на конференції з відновлення України
На Європу чекає нова хвиля біженців з України — "енергетичних", - депутат сейму Павел Коваль
21:17
Ексклюзив
окупанти
Треба знищити понад 300 тис. окупантів, бо РФ планує у понад півтора раза збільшити сили, залучені проти України, - майор запасу Гетьман
20:58
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"У Харкові з гранатомета обстріляли військкомат": росіяни запустили маніпуляцію
20:57
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"П'ять країн дали гроші": глава МЗС Чехії Ліпавський розповів про можливості постачати Україні боєприпаси
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Балакучий самотній Орбан
19:59
Саміт ЄС
Приїдуть 57 президентів і прем'єрів: Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру
19:55
Данія першою з країн НАТО інвестує у виробництво українського озброєння
19:43
Шкідливі рослини
Американські вчені виявили першу рослину з певними ознаками інтелекту
19:39
Огляд
Гамбіт королеви
Віртуозний "Гамбіт королеви": що подивитися на вихідних
19:26
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
19:24
Міжнародний кримінальний суд ООН
МКС розглядає кібератаки РФ проти України як потенційні воєнні злочини, - Reuters
19:12
Єнс Столтенберг
Тисячі систем ППО та 850 літаків F-35: Столтенберг оприлюднив план модернізації збройних сил європейських членів НАТО та Канади на найближчі 5 років
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 842-го дня війни: вибухи в російському Шебекіно, заборона організацій Медведчука та нова допомога від Німеччини
18:55
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
18:53
Coca-Cola
Coca-Cola знову подала на реєстрацію свої торгові знаки в Росії: як це пояснюють у компанії
18:46
малюнок, діти
З ТОТ Херсонщини повернули ще 12 дітей
18:43
Окупанти з артилерії обстріляли Шосткинську громаду
Росіяни 14 червня вдарили по Сумщині, загинула людина
18:35
В Укренерго розповіли, в які години 15 червня найбільше відключатимуть електроенергію
18:21
Ллойд Остін
Остін оцінив перспективи отримання Україною винищувачів F-16 цього літа
18:12
Оновлено
новини Львівщини
Сили ППО знищили усі ворожі БПЛА, які вдень атакували Київ та область
18:06
Оновлено
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині
18:04
Ексклюзив
Військовий Міклушка розповів, скільки необхідно часу, аби стати оператором БПЛА
18:00
OPINION
Вадим Денисенко
Путін не підіймає ставки. Він нервує
17:58
Девід Кемерон
Кемерон запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту
17:47
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що тодішній прем’єр Ізраїлю Беннет у 2022 році нібито був посередником у переговорах РФ з Україною
17:43
Севастополь
Партизани виявили в бухті Севастополя протичовновий корабель
17:38
Новини компаній
Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo
Ferrexpo готова підтримати потенціал України в глобальному переході до "зеленої" сталі - Нік Байєс
17:37
Готувала російський удар по штабах ЗСУ на Сумщині: 15 років ув'язнення отримала агентка ФСБ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV