Вимога Трампа збільшити витрати на оборону до 5% для країн НАТО відповідає поточним потребам, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа збільшить виробництво артилерійських снарядів до 2 мільйонів у наступному році.

"Невідомо, чи всі ці снаряди передадуть Україні, але це добра новина. Цього року Європа обіцяла поставити 1 мільйон снарядів, хоча не всі вони будуть доставлені вчасно. Європейські оборонні компанії нарощують темпи виробництва, але Кубілюс зазначив ще одну важливу річ: бюрократія у створенні озброєнь в Європі є суттєвим стримуючим фактором", - зауважив Згурець.

Про це говорять як європейські оборонні підприємства, так і наші компанії, які співпрацюють з європейськими партнерами. Вона не можуть забезпечити ту швидкість ухвалення рішень, яка є, наприклад, у Північній Кореї чи Російській Федерації.

"Зараз Європа прагне отримати довгострокові контракти на виготовлення озброєнь. Цей процес поступово набирає обертів, і сподіваюсь, що він досягне рівня, коли можна буде виготовляти 2 мільйони боєприпасів у наступному році, а також збільшити виробництво інших зразків озброєння. Поки що цей процес, навіть після трьох років бойових дій з Російською Федерацією, не набрав того масштабу, який відповідає потребам української армії та європейських армій. Європейські країни почнуть економити, спрямовуючи частину озброєнь на компенсацію тієї зброї, яка була передана Україні, а також збільшуючи власні запаси. Думаю, що вимога Трампа підвищити витрати на оборону країн НАТО до 5% цілком відповідає поточним потребам", - резюмував Згурець.