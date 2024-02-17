Виплати на проживання для ВПО: хто може подати нову заяву

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Виплати буде продовжено на 6 місяців автоматично для ВПО, які не мають можливості працювати:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність)

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Проте значна кількість ВПО також зможе отримати виплати ще на 6 місяців після подання нової заяви. Право на продовження виплати ще на 6 міс. за заявою мають:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС)

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та/або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9444 грн.

Також додаткова підтримка належить батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн:

для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років

для сімей, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають у сім’ї й не виховуються в інтернатних закладах).

Зазначається, що такі сім’ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії.

"Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн), також можуть подати заяву і отримувати виплати протягом наступних пів року", - додали у міністерстві.

Також за заявою допомога продовжується, якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Право на продовження виплати ще на 6 міс. за заявою також мають ті, хто доглядає за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

"В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з-поміж ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплата допомоги припиняється через місяць", - пояснили в Мінсоцполітики.